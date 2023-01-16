Навіщо сипати в унітаз аспірин: лайфхак, без якого не обходиться прибирання досвідчених домогосподарок

Знадобиться лише три таблетки

Прибирання в туалеті — це явно не те, чим хочеться займатися у вільний час, проте це потрібно робити. Тому досвідчені домогосподарки вже давно знайшли способи, як справлятися з брудом та нальотом на унітазі швидко та за допомогою копійчаних підручних засобів. Одні з яких усім відомі ліки — аспірин.

Як повідомляє портал prostoway, аспірин — це не тільки корисні ліки, які мають бути в аптечці, а й відмінний засіб для збирання. Ці шипучі таблетки чудово допомагають у чищенні туалету. А як саме — читайте далі.

Як очистити унітаз трьома таблетками аспірину за 15 хвилин

Бруд та жорсткий наліт накопичуються через те, що у воді міститься вапняк та інші мінерали. І через це на унітазі можуть з’являтися різні бактерії, пліснява та грибок. Однак із подібними проблемами на ура впорається аспірин.

Що потрібно зробити: три таблетки аспірину киньте на дно унітазу та витримайте протягом 10-15 хвилин. Після цього потрібно тільки злити воду. От і все!

Раніше "Телеграф" розповідав, як вивести жовті плями із сидіння унітазу. Існує щонайменше три бюджетні способи відбілити сидіння туалету без зайвого клопоту.