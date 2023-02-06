На Волині представники УПЦ МП забрали з хати іншої церкви ванну і унітаз

Віряни УПЦ МП забрали з собою унітаз і ванну, коли покидали будиночок храму ПЦУ

На Волині представники УПЦ МП зі скандалом звільнили парафіяльну хату, яка розташована на території Свято-Троїцького храму. Релігійна споруда розташована у селі Сокіл Рожищенської громади. Парафіяни цього храму вирішили перейти до ПЦУ ще у травні. Однак представники та віряни УПЦ МП, проти якої нещодавно запровадили санкції, до нинішнього часу не покидали парафіяльний будиночок.

У будиночку раніше жив священник, який зрештою з’їхав. Пізніше, як пише "Район.Рожище", з’їхали і представники УПЦ МП, однак демонтували усю сантехніку та забрали її з собою. Місцеві мешканці нарікають, що "викрутили" навіть ванну й унітаз. Демонтажем вони займалися протягом тижня. Виданню надали відео із помешкання.

Щодо контексту: ще у листопаді минулого року місцеві віряни УПЦ МП продовжували збиратися у парафіяльній хатині для проведення богослужінь. Три представники Свято-Троїцького храму ПЦУ прийшли 6-го листопада для переговорів, аби представники МП нарешті покинули територію храму. Але за словами селян, переговори закінчилися прокльонами та погрозами.

Зазначимо, що у серпні в цьому храмі вперше помолилися українською мовою. Крім того, церкву відвідав митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Варто додати, що сьогодні ще одна українська церква ухвалила історичне рішення. УГКЦ змінила дату святкування Різдва Христового. Крім цього, на новий календар хочуть перейти й в одній із єпархій ПЦУ. Також "Телеграф" писав про двох відомих прихильників УПЦ МП: боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка і чому вони поводять себе зовсім по-різному.