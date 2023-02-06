Святкуватимуть у нові дати: УГКЦ ухвалила історичне рішення

УГКЦ прислухалася до думки парафіян

Українська греко-католицька церква ухвалила історичне рішення про перехід на новий церковний календар, тим самим вона розпочне святкування Різдва 25 грудня.

Згідно з рішенням сесії архієрейського синоду УГКЦ, яка проходила 1-2 лютого, відповідний перехід відбудеться 1 вересня, коли розпочинається новий церковний рік.

У постанові зазначається, що реформу літургійного календаря буде проведено після численних звернень вірян та наради з духовенством та ченцями.

Таким чином святкування Великодня залишатиметься незмінним, а ось дати "нерухомих свят", тобто тих, які щорічно святкуються в той самий день, будуть зміщені. Наприклад:

Різдво Христове буде зміщено на 25 грудня;

Миколи Чудотворця на 6 грудня;

Різдво Богородиці на 8 вересня.

Водночас УГКЦ залишає для тих громад та парафій, які не готові до переходу на новий календар, можливість користуватись юліанським календарем до 2025 року.

Тим часом на це рішення відреагували представники Православної церкви України нагадали, що синод вже ухвалив рішення, яке дозволяє громадам переходити на новий календар за своїм бажанням. Крім того, питання календарної реформи буде порушено на розгляд під час Архієрейського Собору, який відбудеться у травні.

Нагадаємо, раніше Одеська єпархія ПЦУ скористалася цим правом і перейшла на новий юліанський календар. Таке рішення було ухвалено після попередніх опитувань священнослужителів області.