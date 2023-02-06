Праздновать будут в новые даты: УГКЦ приняла историческое решение

УГКЦ прислушалась к мнению прихожан

Украинская греко-католическая церковь приняла историческое решение о переходе на новый церковный календарь, тем самым она начнет праздновать Рождество 25 декабря.

Согласно решению сессии архиерейского синода УГКЦ, которая проходила 1-2 февраля, соответствующий переход состоится 1 сентября, когда начинается новый церковный год.

В постановлении отмечается, что реформа литургического календаря будет проведена после многочисленных обращений верующих и совещания с духовенством и монахами.

Таким образом празднование Пасхи будет оставаться прежним, а вот даты "неподвижных праздников", то есть тех, которые ежегодно празднуются в один и тот же день, будут смещены. Например:

Рождество Христово будет сдвинуто на 25 декабря;

Николая Чудотворца на 6 декабря;

Рождество Богородицы на 8 сентября.

Вместе с тем УГКЦ оставляет для тех общин и приходов, которые не готовы к переходу на новый календарь, возможность пользоваться юлианским календарем до 2025 года.

Тем временем на это решение отреагировали представители Православной церкви Украины напомнили, что синод уже принял решение, которое позволяет общинам переходить на новый календарь по своему желанию. Кроме того, вопрос календарной реформы будет поднят на рассмотрение во время Архиерейского Собора, который состоится в мае.

Напомним, ранее Одесская епархия ПЦУ воспользовалась этим правом и перешла на новоюлианский календарь. Такое решение было принято после предварительных опросов священнослужителей области.