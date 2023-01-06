Церкви в Украине готовятся перейти на новый календарь: что изменится

Некоторые праздники будут отмечаться по новому

Церкви в Украине могут перейти на новый календарь, а потому многие даты праздников будут "сдвинуты" на две недели раньше по новому стилю.

Как информирует "Главком", при этом они будут совпадать с датами праздников по старому стилю, который "отстает" от нового на тринадцать дней.

В частности ПЦУ разрешила в этом году православным праздновать Рождество по новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря, а не 7 января (25 декабря по юлианскому календарю, — ред.) как это происходит сейчас.

Если празднование Рождества будет перенесено, то вместе с этим будут сдвинуты и даты других зимних праздников:

День святого Николая будет праздноваться 6 декабря, а не 19 декабря;

Сочельник будут праздновать перед Рождеством, то есть 24 декабря, а не 6 января;

Новый год как и прежде будет праздноваться 1 января, поскольку он не отмечается по церковному календарю;

День святого Василия (старый Новый год) тоже сместится на 1 января (ныне 14 января);

Крещение будут праздновать 6 января, а не 19 января;

Некоторые даты других религиозных праздников будут сдвинуты:

День святого Юрия – 23 апреля (ныне – 6 мая);

Рождество Иоанна Крестителя – 23 июня (ныне – 7 июля);

День памяти святых Петра и Павла – 29 июня (ныне – 12 июля);

День памяти пророка Ильи – 20 июля (ныне – 2 августа);

Маковея – 1 августа (ныне – 14 августа);

Преображение Господне – 6 августа (ныне – 19 августа);

Первая Пречистая – 15 августа (ныне – 28 августа);

Вторая Пречистая – 8 сентября (ныне – 21 сентября);

Покров Пресвятой Девы Марии – 1 октября (ныне – 14 октября);

День памяти святого Андрея – 30 ноября (в настоящее время – 13 декабря).

Напомним, в 2023 году впервые в истории глава ПЦУ митрополит Епифаний проведет рождественскую молитву в Киево-Печерской лавре.