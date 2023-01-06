Церкви в Україні готуються перейти на новий календар: що зміниться

Деякі свята відзначатимуться в нові дати

Церкви в Україні можуть перейти на новий календар, а тому багато дат свят будуть "зсунуті" на два тижні раніше за новим стилем.

Як інформує "Главком", при цьому вони збігатимуться з датами свят за старим стилем, який "відстає" від нового на тринадцять днів.

Зокрема ПЦУ дозволила цього року православним святкувати Різдво за новоюліанським календарем, тобто 25 грудня, а не 7 січня (25 грудня за юліанським календарем, — ред.), як це відбувається зараз.

Якщо святкування Різдва буде перенесено, то разом із цим буде зсунуто і дати інших зимових свят:

День святого Миколая святкуватиметься 6 грудня, а не 19 грудня;

Святвечір святкуватимуть перед Різдвом, тобто 24 грудня, а не 6 січня;

Новий рік, як і раніше, святкуватиметься 1 січня, оскільки він не відзначається за церковним календарем;

День святого Василія (старий Новий рік) теж зміститься на 1 січня (нині 14 січня);

Водохреща святкуватимуть 6 січня, а не 19 січня;

Деякі дати інших релігійних свят зрушать:

День святого Юрія – 23 квітня (нині – 6 травня);

Різдво Іоанна Хрестителя – 23 червня (нині – 7 липня);

День пам’яті святих Петра та Павла – 29 червня (нині – 12 липня);

День пам’яті пророка Іллі – 20 липня (нині – 2 серпня);

Маковея – 1 серпня (нині – 14 серпня);

Преображення Господнє – 6 серпня (нині – 19 серпня);

Перша Пречиста – 15 серпня (нині – 28 серпня);

Друга Пречиста – 8 вересня (нині – 21 вересня);

Покров Пресвятої Діви Марії – 1 жовтня (нині – 14 жовтня);

День пам’яті святого Андрія – 30 листопада (нині – 13 грудня).

Нагадаємо, 2023 року вперше в історії глава ПЦУ митрополит Єпіфаній проведе різдвяну молитву в Києво-Печерській лаврі.