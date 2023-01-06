Зеленський виступив із різдвяним зверненням: "Наша родина єдина як ніколи" (відео)

Володимир Зеленський пояснив, що українці не порушують заборон Різдва, а просто проганяють нечисть зі своєї землі

У п’ятницю, 6 січня, Володимир Зеленський привітав українців зі Святвечором та Різдвом Христовим. Президент звернувся до народу та заявив, що наша країна та нація сьогодні стала єдиною, як ніколи до цього.

Відеозвернення Володимир Зеленський опублікував у соцмережі.

Президент звернувся до українських родин, які сьогодні збираються разом за одним столом, щоб зустріти Святий Вечір та першу зорю, яка сповіщає про Різдво Христове.

"Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз – удома, на роботі, в окопі, у дорозі, в Україні чи за кордоном, – наша родина єдина як ніколи. У своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу. Ми однаково її наближаємо. Щодня", — сказав Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна захищає свою землю, культуру, традиції та віру, як це колись робили козаки ті їхні нащадки. Він нагадав, що наші предки вірили, що у вечір Різдва душі померлих спускаються з небес, щоб побачити тих, кого залишили на землі.

"Сьогодні духи наших предків допомагають нам щодня бити тих, хто прийшов на нашу землю. Ми живемо у особливі часи і всі свята сьогодні теж особливі. Ми змушені порушувати наші традиції, щоб захистити їх. На свята не можна вдягати темний, старий та поношений одяг, аби біда не приходила в дім. Але біда прийшла в наш дім 24 лютого. Тож, з того часу ми не в білих одежах і б'ємося з чорними силами", — додав Володимир Зеленський.

Український президент нагадав, що до гостей цього дня потрібно ставитися особливо дбайливо, але окупантів це не стосується. У Різдво не можна виносити сміття з дому та прибирати, але Україна бореться з чортами та "виносить сміття" зі своєї землі вже понад 300 днів поспіль. Шити та в'язати також заборонено, але українці плетуть маскувальні сітки для військових та шиють бронежилети. Предки українців у цей день не ходили на полювання, але нинішнє покоління бореться, щоб не стати здобиччю та перемогти звіра.

"Наші предки вірили, що в Різдво відкриваються небеса. І якщо в цей момент попросити вищі сили про свою мрію, вона обов'язково здійсниться. Сьогодні у всіх нас одна мрія. Нехай у кожну сім'ю прийде злагода, у кожний будинок — достаток, на українську землю — перемога, а з нею — тисячолітній мир і процвітання", — побажав Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що заборонено робити на Різдво та чому.