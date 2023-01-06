З Різдвом 2023 року! Найкращі привітання у віршах, картинках та листівках
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Не забудьте надіслати своїм близьким барвисте привітання з Різдвом
Різдво Христове — це одне з головних християнських свят, що знаменує народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Це найважливіша церковна подія, що зараховується до великих дванадцяти свят, тому до неї потрібно відноситися з великою повагою.
Цього дня віряни відвідують церковну службу та вітають один одного, бажаючи усіляких благ. Також з ним пов’язано безліч заборон та традицій. Наприклад, цього дня не можна злитися на своїх рідних та близьких.
"Телеграф" вітає всіх своїх читачів з Різдвом Христовим та бажає своїм читачам миру, радості, достатку в домі, міцного здоров’я та міцної віри в удачу. А щоб ви могли побажати того ж таки своїм рідним та близьким, ми зібрали для вас добірку найкрасивіших картинок та листівок з Різдвом, а також душевних привітань у віршах.
Привітання з Різдвом Христовим 2023: картинки та листівки
Привітання з Різдвом Христовим 2023 у віршах
На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відкриває Ангел двері
позолоченим крилом.
Пахне хлібом і кутею,
Сяє зірка, сніг рипить,
І колядка над землею
З добрим Ангелом летить.
Привітаю вас сьогодні
Від душі з святим Різдвом,
Благодать нехай Господня
Вас накриє рукавом.
Хай від болю, сліз і смутку
Хоронять вас небеса,
Зірка славна Віфлеємська
Хай дарує чудеса.
Хай у Вашій хаті — злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям — здоров’я бажаю.
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
Хай різдвяна добра казка
Подарує щиру ласку,
Хай святкові світлі зорі
Вам освітять добру долю!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
Раніше "Телеграф" розповідав, як 2023 року зміняться дати головних християнських свят. Це пов’язано з тим, що Священний синод ПЦУ дозволив своїм парафіям, за бажання, проводити святкові різдвяні богослужіння 25 грудня.