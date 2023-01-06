З Різдвом 2023 року! Найкращі привітання у віршах, картинках та листівках

Не забудьте надіслати своїм близьким барвисте привітання з Різдвом

Різдво Христове — це одне з головних християнських свят, що знаменує народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Це найважливіша церковна подія, що зараховується до великих дванадцяти свят, тому до неї потрібно відноситися з великою повагою.

Цього дня віряни відвідують церковну службу та вітають один одного, бажаючи усіляких благ. Також з ним пов’язано безліч заборон та традицій. Наприклад, цього дня не можна злитися на своїх рідних та близьких.

"Телеграф" вітає всіх своїх читачів з Різдвом Христовим та бажає своїм читачам миру, радості, достатку в домі, міцного здоров’я та міцної віри в удачу. А щоб ви могли побажати того ж таки своїм рідним та близьким, ми зібрали для вас добірку найкрасивіших картинок та листівок з Різдвом, а також душевних привітань у віршах.

Привітання з Різдвом Христовим 2023: картинки та листівки

Привітання з Різдвом Христовим 2023 у віршах

На столі свята вечеря, Вся родина за столом. Відкриває Ангел двері позолоченим крилом. Пахне хлібом і кутею, Сяє зірка, сніг рипить, І колядка над землею З добрим Ангелом летить.

Привітаю вас сьогодні

Від душі з святим Різдвом,

Благодать нехай Господня

Вас накриє рукавом.

Хай від болю, сліз і смутку

Хоронять вас небеса,

Зірка славна Віфлеємська

Хай дарує чудеса.

Хай у Вашій хаті — злагода панує, Хай любов дитяти за вами мандрує, Зичу господарям щастя й врожаю, Усім добрим людям — здоров’я бажаю.

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

Хай різдвяна добра казка Подарує щиру ласку, Хай святкові світлі зорі Вам освітять добру долю! Щастя, радість і добро Хай несе до вас Різдво!

Раніше "Телеграф" розповідав, як 2023 року зміняться дати головних християнських свят. Це пов’язано з тим, що Священний синод ПЦУ дозволив своїм парафіям, за бажання, проводити святкові різдвяні богослужіння 25 грудня.