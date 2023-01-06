Колядки для дітей від 2 до 7 років: найпростіші пісні та віршики на Різдво

Ми підготували дюжину гарних колядок, які легко запам'ятають навіть дошкільнята

На Різдво українці традиційно співають колядки. Це такі величальні обрядові різдвяні пісні, які можуть виконувати як дорослі, так і діти. Звісно ж, для дітей колядки мають бути простими і зрозумілими.

"Телеграф" підготував добірку із 12 простих колядок для найменших дітлахів. Ці віршики та пісеньки зможуть вивчити навіть ті, кому виповнилося від 2 до 7 років.

Сидить пташка на калині пісеньку співає, А ви люди веселіться Христос ся рождає!

Я маленький клопчик виліз на стовпчик, На сопілці граю Христос ся рождає!

Вінчуєм вас в коляді Проживайте в гаразді Без клопоту і біди До другої коляди

Українські колядки для дітей різного віку пропонує дитячий youtube-канал "ТИМАКА"

Коляд, коляд, колядниця, Добра з медом паляниця, А пісна — то не така, Дайте, діду, п'ятака. А ти, бабо, гривню, Бо всю воду вип'ю.

Під ногами сніг рипучий, Вітер стріхи обміта: Нині день ясний, блискучий – День Народження Христа!

Коляду для вас співаю, Дай вам боже урожаю, Щедрих нив, садів квітучих, Зірку в небі на Святвечір Для дорослих і малечі. Коляда моя лунає, Увесь світ з Різдвом вітає.

Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця. А без меду не така, Дайте, дядьку, п'ятака. Як не дасте п'ятака, Візьму бика за рога. Не давайте копійки, Бо порвуться кишеньки, Будьте, люди, гонорові! Дайте гроші паперові.

Популярна колядка для дітей "Прилетіли Ангелята"

Колядую-дую, Ковбасу чую, А ще мало, Дайте сало. Сало велике Тягну за лико. Лико порвалось, Сало зосталось. Добривечір!

Колядин, колядин, Я у батька один. Мені не дивуйте, Ковбасу лаштуйте. Колядин, колядин, Я у мами один. Несіть мені пиріжок, Та й положіть у мішок. Колядин, колядин, Я в бабусі один. По коліна кожушок, Дайте дядьку пирожок. Колядин, колядин, А я в дядька один, У порватім кожушку, Несіть мені пампушку.

Я колядниця маленька, В мене шубка коротенька, А колядка, бачте, ні: Вчила я її три дні! Я зайшла до вас до хати, Щоб усіх вас привітати Із Різдвом Святим Христовим! І нехай усі здорові У родині вашій будуть, Мир і дружба хай панують. Щоб печальних сліз не знали, Щоб раділи і співали. Рік Новий – наступне свято! У дива я вірю свято, А тому не зволікайте І бажання загадайте. В новорічну ніч казкову Все здійсниться! Чесне слово!

Ще одна проста дитяча колядка "Дзень- дзелень"

Святий вечір, добрий вечір! Коляда іде, всім дари везе. Всім дари везе, нам слово каже, Нам слово каже, що весь світ сяє. Земле, земле, одчиняй двері. Одчиняй двері, бо твій князь їде!

Дай, Боже, вечір добрий! Дайте пиріг довгий. А хоч коротенький, Так мачку повненький, Без ручок, без ніжок, Щоб не побіг у сніжок!

Раніше ми розповідали, коли колядують та щедрують в Україні і які традиції пов'язані з цими святковими днями. Колядки та щедрівки мають суттєву різницю, адже в одних прославляється Ісус Христос, інші ж бажають господарям щасливого й багатого року.