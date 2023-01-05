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Коли колядують та щедрують в Україні: дата, традиції та тексти обрядових пісень

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Колядування — одна з найяскравіших різдвяних традицій
Колядування — одна з найяскравіших різдвяних традицій. Фото lifestyle.24tv.ua

У колядках прийнято прославляти народження Ісуса Христа, а в щедрівках бажати господарям гарного врожаю

Новорічні свята – це не лише святкові застілля, а також безліч традицій та прикмет. І одними з найвеселіших і найулюбленіших багатьма є традиції колядувати, щедрувати та посівати. При чому люблять цю розвагу як дорослі, так і діти.

"Телеграф" розповідає, коли у 2023 році в Україні можна колядувати та щедрувати. А також ділимося з вами найпопулярнішими традиціями колядування та щедрування, і текстами колядок та щедрівок на будь-який смак.

Коли колядувати в Україні у 2023 році

Колядування – це давня різдвяна традиція, яка прийшла до нас ще з часів язичництва. Найчастіше колядувати починають з ранку 7 січня, однак у деяких регіонах України колядування починається ввечері 6 січня після того, як на небі з’явиться перша Різдвяна зірка.

Ходити колядувати можуть як діти, так і дорослі, вік не має значення. Також не важлива і стать: це можуть бути і хлопчики, і дівчатка. Варто зазначити, що в часи Русі вважалося, що чим більше в будинок прийде колядників, тим щасливішими будуть рік, що настав. Також існує заборона, яка говорить, що не можна не відчиняти двері колядникам, інакше рік буде нещасливим.

Коли щедрувати в Україні у 2023 році

Щедрують у Щедрий вечір, а це напередодні Старого Нового року, що настає 13 січня. За традицією, щедрують дівчатка та дівчата. Щедрувальники ввечері та до півночі обходять будинки та з піснями бажають щастя господарям.

Зазначимо, що щедрівки відрізняються від колядок, адже у різдвяних піснях більше прославляють народження Христа, а в щедрівках заведено хвалити та величати господарів будинку, бажаючи їм добробуту та багатого врожаю.

Коли посівати в Україні у 2023 році

Посівають або засівають 14 січня на Старий Новий рік (на Василя). Зазвичай цим займаються хлопчики, бо в народі вважали, що першим у будинок мав зайти чоловік. Засівали зерном – житом чи пшеницею.

Найкращі колядки та щедрівки українською мовою

"Телеграф" зібрав для Вас найкращі колядки та щедрівки на Різдво 2023 українською мовою, які точно сподобаються і дорослим, і дітям, адже їх можна легко та швидко вивчити.

Найкращі колядки українською мовою
Найкращі колядки українською мовою
Найкращі колядки українською мовою
Найкращі колядки українською мовою
Найкращі колядки українською мовою
Найкращі колядки українською мовою
Найкращі колядки українською мовою
щедрівки українською мовою
щедрівки українською мовою
щедрівки українською мовою
щедрівки українською мовою
щедрівки українською мовою

Раніше "Телеграф" розповідав, як гадали на Різдво наші предки та які цікаві обряди можна провести на свято сьогодні.

Теги:
#Традиції #Різдво #Колядки #Колядування #Щедрування