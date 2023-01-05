Коли колядують та щедрують в Україні: дата, традиції та тексти обрядових пісень

У колядках прийнято прославляти народження Ісуса Христа, а в щедрівках бажати господарям гарного врожаю

Новорічні свята – це не лише святкові застілля, а також безліч традицій та прикмет. І одними з найвеселіших і найулюбленіших багатьма є традиції колядувати, щедрувати та посівати. При чому люблять цю розвагу як дорослі, так і діти.

"Телеграф" розповідає, коли у 2023 році в Україні можна колядувати та щедрувати. А також ділимося з вами найпопулярнішими традиціями колядування та щедрування, і текстами колядок та щедрівок на будь-який смак.

Коли колядувати в Україні у 2023 році

Колядування – це давня різдвяна традиція, яка прийшла до нас ще з часів язичництва. Найчастіше колядувати починають з ранку 7 січня, однак у деяких регіонах України колядування починається ввечері 6 січня після того, як на небі з’явиться перша Різдвяна зірка.

Ходити колядувати можуть як діти, так і дорослі, вік не має значення. Також не важлива і стать: це можуть бути і хлопчики, і дівчатка. Варто зазначити, що в часи Русі вважалося, що чим більше в будинок прийде колядників, тим щасливішими будуть рік, що настав. Також існує заборона, яка говорить, що не можна не відчиняти двері колядникам, інакше рік буде нещасливим.

Коли щедрувати в Україні у 2023 році

Щедрують у Щедрий вечір, а це напередодні Старого Нового року, що настає 13 січня. За традицією, щедрують дівчатка та дівчата. Щедрувальники ввечері та до півночі обходять будинки та з піснями бажають щастя господарям.

Зазначимо, що щедрівки відрізняються від колядок, адже у різдвяних піснях більше прославляють народження Христа, а в щедрівках заведено хвалити та величати господарів будинку, бажаючи їм добробуту та багатого врожаю.

Коли посівати в Україні у 2023 році

Посівають або засівають 14 січня на Старий Новий рік (на Василя). Зазвичай цим займаються хлопчики, бо в народі вважали, що першим у будинок мав зайти чоловік. Засівали зерном – житом чи пшеницею.

Найкращі колядки та щедрівки українською мовою

"Телеграф" зібрав для Вас найкращі колядки та щедрівки на Різдво 2023 українською мовою, які точно сподобаються і дорослим, і дітям, адже їх можна легко та швидко вивчити.

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