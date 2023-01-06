Колядки для детей от 2 до 7 лет: самые простые песни и стишки на Рождество

Мы подготовили дюжину хороших колядок, которые легко запомнят даже дошкольники

На Рождество украинцы традиционно поют колядки. Это величественные обрядовые рождественские песни, которые могут исполнять как взрослые, так и дети. Конечно, для детей колядки должны быть простыми и понятными.

"Телеграф" подготовил подборку из 12 простых колядок для самых маленьких детей. Эти стишки и песенки смогут выучить даже те, кому исполнилось от 2 до 7 лет.

Сидит птичка на калине песенку поет, А вы люди веселитесь Христос ся рождает!

Я маленький мальчик вылез на столбик, На сопилке играю Христос ся рождает!

Венчаем вас в коляде Проживайте в порядке Без хлопот и беды До второй коляды

Украинские колядки для детей всех возрастов предлагает детский youtube-канал "ТИМАКА"

Коляд, коляд, колядница, Хорошая с медом паляница, А постная — не такая, Дайте, дедушка, пятак. А ты, баба, гривну, А то всю воду выпью.

Под ногами снег скрипучий, Ветер крыши обметает: Нынче ясный день, блестящий - День Рождения Христа!

Коляду вам напевая, Дай вам, Боже, урожая, Щедрых полей и садов цветущих, Звезду в небе на Сочельник. Для взрослых и детей Коляда моя звучит, Весь мир с Рождеством поздравляя.

Коляд, коляд, колядница. Хороша с медом паляница. А без меда не такая, Дайте, дядя, пятака. А если не будет пятака, Я возьму быка за рога. Не давайте копейки, А то порвутся кармашки, Будьте, люди, гордыми! Давайте гривны бумажные.

Популярная колядка для детей "Прилетели Ангелочки"

Колядую-дую-дую, Колбасу я чую-чую, А еще мне мало, Дайте-ка мне сала. Сало то большое Тяну его за лыко. Лыко порвалось, А сало осталось. Добрый вечер!

Колядин, колядин, Я у отца один. Мне не удивляйтесь, Колбасу подавайте. Колядин, колядин, Я у мамы один. Несите мне пирожок, Да положите его в мешок. Колядин, колядин, Я у бабушки один. По колено полушубок, Дайте, дядя, пирожок. Колядин, колядин, А я у дяди один, В порванном полушубке, Несите мне пампушку.

Я колядница маленькая, У меня шубка коротенькая, А колядка, видите ли, нет: Учила я ее три дня! Я зашла к вам в дом, Чтобы всех вас поздравить С Рождеством Святым Христовым! И пусть все здоровы В семье вашей будут, Мир и дружба пусть царят. Чтобы печальных слез не знали, Чтобы ликовали и пели. Год Новый – следующий праздник! В чудеса я верю в праздник, А потому не медлите И желание загадайте. В новогоднюю ночь сказочную Все сбудется! Честное слово!

Еще одна простая детская колядка "День-делень"

Святой вечер, добрый вечер! Коляда идет, всем дары везет. Всем дары везет, нам слово гласит, Нам слово гласит, что весь мир сияет. Земля, земля, открывай двери. Открывай двери - твой князь едет!

Дай, Боже, вечер добрый! Дайте пирог длинный. А хоть и короткий, Так хоть мака полный, Без ручек, без ножек, Чтобы не побежал в снежочек!

Ранее мы рассказывали, когда колядуют и щедруют в Украине и какие традиции связаны с этими праздничными днями. Колядки и щедривки имеют существенную разницу, ведь в одних прославляется Иисус Христос, другие же желают хозяевам счастливого и богатого года.