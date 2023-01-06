Колядки для детей от 2 до 7 лет: самые простые песни и стишки на Рождество
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Мы подготовили дюжину хороших колядок, которые легко запомнят даже дошкольники
На Рождество украинцы традиционно поют колядки. Это величественные обрядовые рождественские песни, которые могут исполнять как взрослые, так и дети. Конечно, для детей колядки должны быть простыми и понятными.
"Телеграф" подготовил подборку из 12 простых колядок для самых маленьких детей. Эти стишки и песенки смогут выучить даже те, кому исполнилось от 2 до 7 лет.
Сидит птичка на калине песенку поет,
А вы люди веселитесь Христос ся рождает!
Я маленький мальчик вылез на столбик,
На сопилке играю Христос ся рождает!
Венчаем вас в коляде
Проживайте в порядке
Без хлопот и беды
До второй коляды
Коляд, коляд, колядница,
Хорошая с медом паляница,
А постная — не такая,
Дайте, дедушка, пятак.
А ты, баба, гривну,
А то всю воду выпью.
Под ногами снег скрипучий,
Ветер крыши обметает:
Нынче ясный день, блестящий -
День Рождения Христа!
Коляду вам напевая,
Дай вам, Боже, урожая,
Щедрых полей и садов цветущих,
Звезду в небе на Сочельник.
Для взрослых и детей
Коляда моя звучит,
Весь мир с Рождеством поздравляя.
Коляд, коляд, колядница.
Хороша с медом паляница.
А без меда не такая,
Дайте, дядя, пятака.
А если не будет пятака,
Я возьму быка за рога.
Не давайте копейки,
А то порвутся кармашки,
Будьте, люди, гордыми!
Давайте гривны бумажные.
Колядую-дую-дую,
Колбасу я чую-чую,
А еще мне мало,
Дайте-ка мне сала.
Сало то большое
Тяну его за лыко.
Лыко порвалось,
А сало осталось.
Добрый вечер!
Колядин, колядин,
Я у отца один.
Мне не удивляйтесь,
Колбасу подавайте.
Колядин, колядин,
Я у мамы один.
Несите мне пирожок,
Да положите его в мешок.
Колядин, колядин,
Я у бабушки один.
По колено полушубок,
Дайте, дядя, пирожок.
Колядин, колядин,
А я у дяди один,
В порванном полушубке,
Несите мне пампушку.
Я колядница маленькая,
У меня шубка коротенькая,
А колядка, видите ли, нет:
Учила я ее три дня!
Я зашла к вам в дом,
Чтобы всех вас поздравить
С Рождеством Святым Христовым!
И пусть все здоровы
В семье вашей будут,
Мир и дружба пусть царят.
Чтобы печальных слез не знали,
Чтобы ликовали и пели.
Год Новый – следующий праздник!
В чудеса я верю в праздник,
А потому не медлите
И желание загадайте.
В новогоднюю ночь сказочную
Все сбудется! Честное слово!
Святой вечер, добрый вечер!
Коляда идет, всем дары везет.
Всем дары везет, нам слово гласит,
Нам слово гласит, что весь мир сияет.
Земля, земля, открывай двери.
Открывай двери - твой князь едет!
Дай, Боже, вечер добрый!
Дайте пирог длинный.
А хоть и короткий,
Так хоть мака полный,
Без ручек, без ножек,
Чтобы не побежал в снежочек!
Ранее мы рассказывали, когда колядуют и щедруют в Украине и какие традиции связаны с этими праздничными днями. Колядки и щедривки имеют существенную разницу, ведь в одних прославляется Иисус Христос, другие же желают хозяевам счастливого и богатого года.