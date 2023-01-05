Когда колядуют и щедруют в Украине: дата, традиции и тексты обрядовых песен

В колядках принято прославлять рождение Иисуса Христа, а в щедривках желать хозяевам хорошего урожая

Новогодние праздники — это не только праздничные застолья, а также множество традиций и примет. И одними из самых веселых и любимых многими являются традиции колядовать, щедровать и посевать. При чем любят это развлечение как взрослые, так и дети.

"Телеграф" рассказывает, когда в 2023 году в Украине можно колядовать и щедровать. А также делимся с вами самыми популярными традициями колядования и щедрования, и текстами колядок и щедривок на любой вкус.

Когда колядовать в Украине в 2023 году

Колядование – это давняя рождественская традиция, которая пришла к нам еще со времен язычества. Чаще всего, колядовать начинают с утра 7 января, однако в некоторых регионах Украины колядование начинается вечером 6 января, после того как на небе появится первая Рождественская звезда.

Ходить колядовать могут как дети, так и взрослые, возраст не имеет значения. Также не важен и пол: это могут быть и мальчики, и девочки. Стоит отметить, что во времена Руси считалось, что чем больше в дом придет колядующих, тем удачливее будут наступивший год. Также существует запрет, который гласит, что нельзя не открывать двери колядующим, иначе год будет несчастливым.

Когда щедровать в Украине в 2023 году

Щедруют в Щедрый вечер, а это канун Старого Нового года, который наступает 13 января. По традиции, щедруют девочки и девушки. Щедровальницы вечером и до полуночи обходят дома и с песнями желают счастья хозяевам.

Отметим, что щедривки отличаются от колядок, ведь в рождественских песнях больше прославляют рождение Христа, а в щедривках принято хвалить и величать хозяев дома, желая им благополучия и богатого урожая.

Когда посевать в Украине в 2023 году

Посевают, или засевают 14 января на Старый Новый год (на Василия). Обычно этим занимаются мальчики, так как в народе считали, что первым в дом должен был зайти мужчина. Засевали зерном – рожью или пшеницей.

Лучшие колядки и щедривки на украинском языке

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