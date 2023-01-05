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Когда колядуют и щедруют в Украине: дата, традиции и тексты обрядовых песен

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Колядование - одна из самых ярких рождественских традиций
Колядование - одна из самых ярких рождественских традиций. Фото lifestyle.24tv.ua

В колядках принято прославлять рождение Иисуса Христа, а в щедривках желать хозяевам хорошего урожая

Новогодние праздники — это не только праздничные застолья, а также множество традиций и примет. И одними из самых веселых и любимых многими являются традиции колядовать, щедровать и посевать. При чем любят это развлечение как взрослые, так и дети.

"Телеграф" рассказывает, когда в 2023 году в Украине можно колядовать и щедровать. А также делимся с вами самыми популярными традициями колядования и щедрования, и текстами колядок и щедривок на любой вкус.

Когда колядовать в Украине в 2023 году

Колядование – это давняя рождественская традиция, которая пришла к нам еще со времен язычества. Чаще всего, колядовать начинают с утра 7 января, однако в некоторых регионах Украины колядование начинается вечером 6 января, после того как на небе появится первая Рождественская звезда.

Ходить колядовать могут как дети, так и взрослые, возраст не имеет значения. Также не важен и пол: это могут быть и мальчики, и девочки. Стоит отметить, что во времена Руси считалось, что чем больше в дом придет колядующих, тем удачливее будут наступивший год. Также существует запрет, который гласит, что нельзя не открывать двери колядующим, иначе год будет несчастливым.

Когда щедровать в Украине в 2023 году

Щедруют в Щедрый вечер, а это канун Старого Нового года, который наступает 13 января. По традиции, щедруют девочки и девушки. Щедровальницы вечером и до полуночи обходят дома и с песнями желают счастья хозяевам.

Отметим, что щедривки отличаются от колядок, ведь в рождественских песнях больше прославляют рождение Христа, а в щедривках принято хвалить и величать хозяев дома, желая им благополучия и богатого урожая.

Когда посевать в Украине в 2023 году

Посевают, или засевают 14 января на Старый Новый год (на Василия). Обычно этим занимаются мальчики, так как в народе считали, что первым в дом должен был зайти мужчина. Засевали зерном – рожью или пшеницей.

Лучшие колядки и щедривки на украинском языке

"Телеграф" собрал для Вас самые лучшие колядки и щедривки на Рождество 2023 на украинском языке, которые точно понравятся и взрослым, и детям, ведь их можно легко и быстро выучить.

Лучшие колядки на украинском языке
Лучшие колядки на украинском языке
Лучшие колядки на украинском языке
Лучшие колядки на украинском языке
Лучшие колядки на украинском языке
Лучшие колядки на украинском языке
Лучшие колядки на украинском языке
щедривки на украинском языке
щедривки на украинском языке
щедривки на украинском языке
щедривки на украинском языке
щедривки на украинском языке

Ранее "Телеграф" рассказывал, как гадали на Рождество наши предки и какие интересные обряды можно провести на праздник сегодня.

Теги:
#Традиции #Рождество #Колядки #Колядование #Щедрование