С Рождеством Христовым! Душевные поздравления с праздником своими словами

Для близких людей всегда хочется выбрать самые красивые поздравления

Рождество Христово — это важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам. Отметим, что в Украине праздник отмечается дважды: 25 декабря, как его празднуют христиане западного обряда, и 7 января — как верующие восточного обряда.

Традиционно Рождество проводят в кругу самых родных и близких за большим праздничным столом, на котором обязательно должна быть вкусная кутья и ароматный узвар из сухофруктов.

"Телеграф" поздравляет своих читателей с этим светлым праздником и публикует самые красивые и душевные поздравления с Рождеством Христовым 2023 в прозе и ярких и красочных картинках и открытках. Обязательно отправьте одно из них своим родным и близким, чтобы поддержать их в столь непростое время.

Поздравления с Рождеством 7 января: картинки и открытки

Поздравления с Рождеством 7 января своими словами

Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть мир Божий пребывает в твоем сердце, а в душе воцарится покой и умиротворение. Никогда не отступай от своих целей. Будь счастлив и успешен в делах!

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Поздравляю с радостным и чудесным праздником — Рождеством! Хочу пожелать, чтоб твое сердце переполнялось счастьем, друзья никогда не предавали, родные и близкие не забывали. Жизнь, была полна любви и спокойствия, успехов и новых достижений.

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Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

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В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

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С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это обусловлено тем, что Священный синод ПЦУ разрешил своим приходам, при желании, проводить праздничные рождественские богослужения 25 декабря.