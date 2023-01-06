Небезпека на Різдво: росіяни готують теракт в Україні, інформації все більше

На Різдво українців просять утриматися від відвідування місць із великим скупченням людей

Чергові теракти з боку російських окупантів можуть відбутися на Різдво, 7 січня. Цього дня кілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих територіях можуть замінувати та підірвати.

Як пише InformNapalm з посиланням на HUMINT-джерела, злочин планується для чергових пропагандистських сюжетів. Їх мають намір подати російській аудиторії й таким чином ініціювати інформаційний привід для нової хвилі мобілізації. Ця інформація була отримана 4 та 5 січня, але потім було проведено додатковий збір даних.

Заява путіна про "режим тиші" на різдвяні свята може бути непрямим свідченням інформаційної підготовки до зазначеного терористичного акту вже звичною для росії операцій "під чужим прапором".

"Як вказує одне з джерел, на місцях вибуху храмів у сюжетах для пропаганди рашисти планують зняти уламки Хаймарс, привезені з інших місць вибухів. У нас залишається дуже мало часу, щоб зібрати додаткові свідчення, тому ми оприлюднимо ці неповні дані, сподіваючись, що задум рашистів буде зірвано внаслідок розголосу", — повідомляє InformNapalm.

Водночас віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі підтвердила інформацію про можливі теракти з боку росії на Різдво.

"Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликаю громадян бути обережними та по можливості утриматися від відвідування місць з великим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. Чекайте на ВСУ", — написала Верещук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що путінський патріарх кирило зробив гучну пропозицію про перемир’я та припинення вогню на 6 та 7 січня. Проте вже незабаром радник глави Офісу президента Михайло Подоляк дав йому жорстку відповідь на цю пропозицію.