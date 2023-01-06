Опасность на Рождество: россияне готовят теракт в Украине, информации все больше

На Рождество украинцев просят воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей

Очередные теракты со стороны российских оккупантов могут произойти на Рождество, 7 января. В этот день несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных территориях могут быть заминированы и взорваны.

Как пишет InformNapalm со ссылкой на HUMINT-источники, преступление планируется для очередных пропагандистских сюжетов. Их собираются подать российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации. Данная информация была получена 4 и 5 января, но затем был проведен дополнительный сбор данных.

Заявление путина о "режиме тишины" на рождественские праздники может быть косвенным свидетельством информационной подготовки к указанному террористическому акту уже привычной для рф операций "под чужим флагом".

"Как указывает один из источников, на местах взрыва храмов в сюжетах для пропаганды рашисты планируют снять обломки Хаймарс, привезенные из других мест взрывов. У нас остается очень мало времени, чтобы собрать дополнительные показания, поэтому мы обнародуем эти неполные данные в надежде, что замысел рашистов будет сорван в результате огласки", — сообщает InformNapalm.

В то же время вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram-канале подтвердила информацию о возможных терактах со стороны рф на Рождество.

"Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", — написала Верещук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что путинский патриарх кирилл сделал громкое предложение о перемирии и прекращении огня на 6 и 7 января. Однако уже вскоре советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал ему жесткий ответ на данное предложение.