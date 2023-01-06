Зеленский выступил с рождественским обращением: "Наша семья едина как никогда" (видео)

Владимир Зеленский объяснил, что украинцы не нарушают запреты Рождества, а просто прогоняют нечисть со своей земли

В пятницу, 6 января, Владимир Зеленский поздравил украинцев со Святвечером и Рождеством Христовым. Президент обратился к народу и заявил, что наша страна и нация сегодня стала единой, как никогда до этого.

Видеообращение Владимир Зеленский опубликовал в соцсети.

Президент обратился к украинским семьям, которые сегодня собираются вместе за одним столом, чтобы встреить Святой Вечер и первую звезду, которая извещает о Рождестве Христовом.

"Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас – дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, – наша семья единственная как никогда. В своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи. Единственная в своей вере в единую победу. Мы все равно ее приближаем. Каждый день", — сказал Владимир Зеелнский.

Президент подчеркнул, что Украина защищает свою землю, культуру, традиции и веру, как это когда-то делали казаки их потомки. Он напомнил, что наши предки верили, что вечером Рождества души умерших спускаются с небес, чтобы увидеть тех, кого оставили на земле.

"Сегодня духи наших предков помогают нам ежедневно бить тех, кто пришел на нашу землю. Мы живем в особенные времена и все праздники сегодня тоже особенные. На праздники нельзя одевать темную, старую и поношенную одежду, чтобы беда не приходила в дом. Но беда пришла в наш дом 24 февраля. Так что с тех пор мы не в белых одеждах и сражаемся с черными силами", — добавил Владимир Зеленский.

Украинский президент напомнил, что к гостям в этот день нужно относиться по-особенному бережно, но оккупантов это не касается. В Рождество нельзя выносить мусор из дома и проводить уборку, но Украина сражается с чертями и "выносит мусор" со своей земли уже более 300 дней подряд. Шить и вязать также запрещено, но украинцы плетут маскировочные сети для военных и шьют бронежилеты. Предки украинцев в этот день не ходили на охоту, но нынешнее поколенее сражается, чтобы не стать добычей и победить зверя.

"Наши предки верили, что в Рождество откріваются небеса. И если в єтот момент попросить высшие силы о своей мечте, она обязательно осуществится. Сегодня у всех нас одна мечта. Пускай в каждую семью придет согласие, в каждый дом — достаток, на украиснкую землю — победа, а с ней — тысячелетний мир и процветание", — пожелал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нельзя делать на Рождество и почему.