С Рождеством 2023! Лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках

Не забудьте отправить своим близким красочное поздравление с Рождеством

Рождество Христово — это один из главных христианских праздников, знаменующий рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Это важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам, поэтому к нему нужно относиться с огромным уважением.

В этот день верующие посещают церковную службу и поздравляют друг друга, желая всяческих благ. Также с ним связано множество запретов и традиций. Например, в этот день нельзя злиться на своих родных и близких.

"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с Рождеством Христовым и желает своим читателям мира, радости, достатка в доме, крепкого здоровья и крепкой веры в удачу. А чтобы вы могли пожелать того же и своим родным и близким, мы собрали для вас подборку самых красивых картинок и открыток с Рождеством, а также душевных поздравлений в стихах.

Поздравления с Рождеством Христовым 2023: картинки и открытки

Поздравления с Рождеством Христовым 2023 в стихах

Искренней радости В день Рождества, Уюта, здоровья, Счастья, тепла!

С Рождеством Христовым,

С праздником добра,

Света и терпенья,

Мира вам всегда!

От обид избавьтесь,

И от всех хлопот,

Пусть для вас успешен

Будет этот год!

С Рождеством вас поздравляю, От души добра желаю. Пусть случится волшебство, Ведь на то и Рождество. Пусть исполнятся мечты. Вам здоровья, красоты И чудес сплошных желаю. Будет так, я точно знаю!

Звезда рождественская пусть

Вам освещает в жизни путь.

Уюта и здоровья в дом —

Любви, добра вам!

С Рождеством!

Наступает Рождество, С ним приходит волшебство. В чудеса душой поверь, Распахни навстречу дверь, И пускай прекрасный вечер Дарит радостные встречи!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это обусловлено тем, что Священный синод ПЦУ разрешил своим приходам, при желании, проводить праздничные рождественские богослужения 25 декабря.