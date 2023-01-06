С Рождеством 2023! Лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках
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Не забудьте отправить своим близким красочное поздравление с Рождеством
Рождество Христово — это один из главных христианских праздников, знаменующий рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Это важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам, поэтому к нему нужно относиться с огромным уважением.
В этот день верующие посещают церковную службу и поздравляют друг друга, желая всяческих благ. Также с ним связано множество запретов и традиций. Например, в этот день нельзя злиться на своих родных и близких.
"Телеграф" поздравляет всех своих читателей с Рождеством Христовым и желает своим читателям мира, радости, достатка в доме, крепкого здоровья и крепкой веры в удачу. А чтобы вы могли пожелать того же и своим родным и близким, мы собрали для вас подборку самых красивых картинок и открыток с Рождеством, а также душевных поздравлений в стихах.
Поздравления с Рождеством Христовым 2023: картинки и открытки
Поздравления с Рождеством Христовым 2023 в стихах
Искренней радости
В день Рождества,
Уюта, здоровья,
Счастья, тепла!
С Рождеством Христовым,
С праздником добра,
Света и терпенья,
Мира вам всегда!
От обид избавьтесь,
И от всех хлопот,
Пусть для вас успешен
Будет этот год!
С Рождеством вас поздравляю,
От души добра желаю.
Пусть случится волшебство,
Ведь на то и Рождество.
Пусть исполнятся мечты.
Вам здоровья, красоты
И чудес сплошных желаю.
Будет так, я точно знаю!
Звезда рождественская пусть
Вам освещает в жизни путь.
Уюта и здоровья в дом —
Любви, добра вам!
С Рождеством!
Наступает Рождество,
С ним приходит волшебство.
В чудеса душой поверь,
Распахни навстречу дверь,
И пускай прекрасный вечер
Дарит радостные встречи!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это обусловлено тем, что Священный синод ПЦУ разрешил своим приходам, при желании, проводить праздничные рождественские богослужения 25 декабря.