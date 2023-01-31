Православные в Украине будут отмечать Рождество 25 декабря - но не везде

Священнослужители изъявили желание перейти на новый календарь

В Одесской епархии ПЦУ перейдут на Новоюлианский календарь и будут праздновать Рождество 25 декабря. Такое решение было принято после предварительных опросов священнослужителей области.

Общее собрание на тему календарных изменений состоялось в кафедральном соборе Рождества Христова в городе Одесса после соборной Божественной литургии. Собрание возглавил преосвященнейший епископ Одесский и Балтский Афанасий. Об этом сообщили на официальной странице Одесской епархии ПЦУ.

"В ходе собрания был заслушан ряд докладов, в которых рассмотрены различные положительные стороны вопроса календарной реформы, а также риски и проблемы, которые могут возникнуть в процессе осуществления перехода на новый календарь", — говорится в сообщении.

В результате обсуждений было согласовано решение о том, что приходы Одесской епархии желают полностью перейти на Новоюлианский календарь. Существенных разногласий по этому поводу не было. Поэтому соответствующая просьба была подана на имя управляющего епархией преосвященного епископа Афанасия.

"Кроме того, было утверждено, что вопрос общецерковной реформы календаря нуждается в мудром подходе и соборном решении всей Православной церкви Украины", — отметили в Одесской епархии ПЦУ.

Сайт "Телеграф" писал, что довольно много приходов ПЦУ изъявили желание праздновать Рождество именно в декабре. Речь идет о Черкасской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, где решили воспользоваться разрешением, предоставленным Священным синодом ПЦУ. По умолчанию, остальные епархии ПЦУ пока отмечают Рождество Христово по Юлианскому календарю — 7 января, однако за оставшиеся до 25 декабря одиннадцать месяцев ситуация может измениться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине церкви могут перейти на новый календарь. В связи с этим даты некоторых праздников будут сдвинуты на несколько недель раньше.