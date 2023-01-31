Православні в Україні відзначатимуть Різдво 25 грудня - але не скрізь

Священнослужителі виявили бажання перейти на новий календар

В Одеській єпархії ПЦУ перейдуть на Новоюліанський календар і святкуватимуть Різдво 25 грудня. Таке рішення було ухвалено після проведення попередніх опитувань священнослужителів області.

Загальні збори на тему календарних змін відбулися у кафедральному соборі Різдва Христового у місті Одеса після Божої соборної літургії. Збори очолив преосвященніший єпископ Одеський та Балтський Афанасій. Про це повідомили на офіційній сторінці Одеської єпархії ПЦУ.

"Під час зборів було заслухано низку доповідей, в яких розглянуто різні позитивні сторони питання календарної реформи, а також ризики та проблеми, які можуть виникнути в процесі здійснення переходу на новий календар", — йдеться у повідомленні.

В результаті обговорень було погоджено рішення про те, що парафії Одеської єпархії бажають повністю перейти на Новоюліанський календар. Істотних розбіжностей із цього приводу не було. Тому відповідне прохання було подано на ім’я керуючого єпархією преосвященного єпископа Афанасія.

"Крім того, було затверджено, що питання загальноцерковної реформи календаря потребує мудрого підходу та соборного вирішення всієї Православної церкви України", — зазначили в Одеській єпархії ПЦУ.

Сайт "Телеграф" писав, що чимало парафій ПЦУ виявили бажання святкувати Різдво саме у грудні. Йдеться про Черкаську, Чернівецьку та Івано-Франківську області, де вирішили скористатися дозволом, наданим Священним синодом ПЦУ. За замовчуванням, інші єпархії ПЦУ поки що відзначають Різдво Христове за Юліанським календарем — 7 січня, проте за одинадцять місяців, що залишилися до 25 грудня, ситуація може змінитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні церкви можуть перейти на новий календар. У зв’язку з цим дати деяких свят зсунуться на кілька тижнів раніше.