Зачем сыпать в унитаз аспирин: лайфхак, без которого не обходится уборка у опытных домохозяек

Понадобится всего три таблетки

Уборка в туалете — это явно не то, чем хочется заниматься в свободное время, однако и это нужно делать. Поэтому опытные домохозяйки уже давно нашли способы, как справляться с грязью и налетом на унитазе быстро и с помощью копеечных подручных средств. Одно из которых всем известное лекарство — аспирин.

Как сообщает портал prostoway, аспирин — это не только полезное лекарство, которое должно быть в аптечке, но и отличное средство для уборки. Эти шипучие таблетки отлично помогают в чистке туалета. А как именно — читайте далее.

Как очистить унитаз тремя таблетками аспирина за 15 минут

Грязь и жесткий налет накапливаются из-за того, что в воде содержится известняк и другие минералы. И из-за этого на унитазе могут появляться разные бактерии, плесень и грибок. Однако с подобными проблемами на ура справится аспирин.

Что нужно сделать: три таблетки аспирина бросьте на дно унитаза и выдержите в течение 10-15 минут. После нужно только слить воду. Вот и все!

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