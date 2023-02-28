Тревога в россии: по ТВ и радио звучит сообщение о ракетном ударе (видео)

Тревога также звучала и на оккупированном полуострове Крым

В некоторых регионах россии продолжаются "тренировки" по оповещению населения. В этот раз сообщается о взломе телеканалов 2х2 и ТНТ4. На них шло сообщение о ракетной угрозе. Подобная информация поступила из Московской и Ленинградской областей.

В Белгородской области и оккупированном россией Крыму подобные предупреждения прозвучали по радио. Сигнал тревоги и оповещение в телеэфире сопровождалось соответствующим изображением. Россиян призвали перейти в укрытия из-за ракетного удара.

Жители Московской области жалуются, что тревога прозвучала во время просмотра мультфильма. Дети испугались и расстроились. На время мультиков пришлось и оповещение в Мурино Ленинградской области — сообщение длилось около 10 минут. Позже показывали просто темный экран.

Что касается оповещения на Белгородщине и в оккупированном Крыму — оно прозвучало по радио и были идентично телевизионному. В Крыму, чтобы справиться с тревогой, отключили спутниковое вещание полностью. Стоит отметить, что 1 марта в Крыму проведут проверку систем оповещения. Однако громкоговорители и сирены включать не планируют.

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