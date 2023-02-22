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Воздушная тревога во многих регионах россии развлекла сеть: "Это не сбой, а анонс" (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Хотя бы на один день часть россиян почувствовала, как живется во время войны украинским гражданам Новость обновлена 22 февраля 2023, 10:22
Хотя бы на один день часть россиян почувствовала, как живется во время войны украинским гражданам. Фото Коллаж "Телеграфа"

Звуки сирен вместо песен звучали минимум на трех радиостанциях

Среда, 22 февраля, стала очень неспокойным днем для жителей многих регионов россии. Пока в Красноярске бушевал масштабный пожар, в десятках других городов слушателей нескольких радиостанций напугал сигнал воздушной тревоги. Россиян предупреждали о вероятности ракетного удара и призывали спуститься в укрытия.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел сразу в нескольких регионах: запись слышали жители Белгородщины, Уфы, Казани, Подмосковья, Пятигорска, Тюмени, Магнитогорска и других населенных пунктов.

"Внимание, внимание! Воздушная тревога! Угроза ракетного удара! Всем немедленно последовать в укрытие!" – сообщал механический женский голос, перебивая вещание российских радиостанций.

Предупреждаем: на отдельных видео присутствует нецензурная лексика!

По некоторым данным, неизвестным хакерам удалось взломать спутник Eutelsat W4, обеспечивавший доступ радиосигнала в отдельные российские области. Вместо привычной трансляции был запущен аудиоролик со звуками сирены и сообщением о тревоге.

Конечно же, подобный инцидент не могли обойти вниманием украинские пользователи соцсетей. Большинство из них считают, что россиянам будет полезно почувствовать, как это регулярно слышать воздушную тревогу и испытывать волнение за свою жизнь. Также некоторые шутят, что это всего лишь "подготовка" к будущей действительности, в которой придется жить гражданам рф.

Следует отметить, что в МЧС россии уже отреагировали на инцидент, заявив, что никакой угрозы нет, а само сообщение является фейковым.

Воздушная тревога в России, МЧС

Как сообщал "Телеграф", неспокойно в россии с вечера 21 февраля, когда в москве начался масштабный пожар в одной из местных гостиниц. Возгорание могло произойти из-за умышленного поджога комнаты одним из постояльцев заведения. К утру среды было известно минимум о семи погибших, среди которых двое детей.

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#Россия #Радио #Тревога #Сирена #Воздушная тревога