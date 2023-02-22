Воздушная тревога во многих регионах россии развлекла сеть: "Это не сбой, а анонс" (видео)

Звуки сирен вместо песен звучали минимум на трех радиостанциях

Среда, 22 февраля, стала очень неспокойным днем для жителей многих регионов россии. Пока в Красноярске бушевал масштабный пожар, в десятках других городов слушателей нескольких радиостанций напугал сигнал воздушной тревоги. Россиян предупреждали о вероятности ракетного удара и призывали спуститься в укрытия.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел сразу в нескольких регионах: запись слышали жители Белгородщины, Уфы, Казани, Подмосковья, Пятигорска, Тюмени, Магнитогорска и других населенных пунктов.

"Внимание, внимание! Воздушная тревога! Угроза ракетного удара! Всем немедленно последовать в укрытие!" – сообщал механический женский голос, перебивая вещание российских радиостанций.

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По некоторым данным, неизвестным хакерам удалось взломать спутник Eutelsat W4, обеспечивавший доступ радиосигнала в отдельные российские области. Вместо привычной трансляции был запущен аудиоролик со звуками сирены и сообщением о тревоге.

Конечно же, подобный инцидент не могли обойти вниманием украинские пользователи соцсетей. Большинство из них считают, что россиянам будет полезно почувствовать, как это регулярно слышать воздушную тревогу и испытывать волнение за свою жизнь. Также некоторые шутят, что это всего лишь "подготовка" к будущей действительности, в которой придется жить гражданам рф.

Следует отметить, что в МЧС россии уже отреагировали на инцидент, заявив, что никакой угрозы нет, а само сообщение является фейковым.

Как сообщал "Телеграф", неспокойно в россии с вечера 21 февраля, когда в москве начался масштабный пожар в одной из местных гостиниц. Возгорание могло произойти из-за умышленного поджога комнаты одним из постояльцев заведения. К утру среды было известно минимум о семи погибших, среди которых двое детей.