Молодіжний рух з росії активно шириться Україною: де вже є заворушення через "ЧВК "Редан"

Правоохоронці роблять все можливе, аби запобігти бійкам

В українських містах активно шириться новий флешмоб із росії, участь в якому беруть виключно підлітки і молодь. У соцмережах активно шириться інформація про те, що це заснований у росії рух під назвою "ЧВК "Редан", членів якої зараз масово затримують на території країни-агресорки. Зокрема, масові заворушення були зафіксовані вже у таких українських містах як Київ, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Одеса та Житомир.

Як у вівторок, 28 лютого, повідомили у пресцентрі Головного управління поліції у Вінницькій області, правоохоронцям вдалося запобігти можливому конфлікту між молоддю.

"Нещодавно серед неповнолітніх поширився молодіжний рух, учасники якого організують бійку з опонентами. Така акція планувалась і в обласному центрі", — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що провокування масових бійок серед молоді та підлітків є спробою російської пропаганди провести чергову інформаційно-психологічну операцію, використавши у ній дітей, аби в подальшому дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.

Telegram-канали місті Дніпро також інформують про скупчення підлітків, ймовірно, з "ЧВК "Редан" на вулицях міста. Зокрема, "Дніпро Оперативний" оприлюднив підтверджуючі кадри.

"У місті набирає популярність течія "неформалів", яка була створена в росії. Появу представників субкультури в Україні пов'язують із діяльністю фсб. Представники цього руху збираються до груп і влаштовують сутички коїться з іншими субкультурами. Багато хто з "Рейданівців" був затриманий поліцією", — йдеться в тексті публікації.

Крім того, масовій бійці підлітків, які відносять себе до представників російської субкультури "ПВК Редан" запобігли й правоохоронці Одеси. Скупчення було зафіксовано неподалік ТЦ "Панорама". Як пише тутешнє видання "Думська", "Рейданівці" прийшли на так звану "стрілку" до іншого молодіжного руху, який виступає на підтримку України.

Варто додати, що інформацію щодо скупчення молоді на одній з центральних пішохідних вулиць міста Житомира — Михайлівській, повідомили й місцеві Telegram-канали. Зазначається, що за підлітками уважно стежили представники Національної гвардії, однак, на щастя, сутичок та затриманих в результаті події не було. Неповнолітні згодом мирно розійшлися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що масові заворушення "Рейданівців" були заплановані у п’яти містах України: Києві, Харкові, Львові, Житомирі та Івано-Франківську, однак сутичкам і бійкам запобігли представники правоохоронних органів.