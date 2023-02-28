Молодежное движение из россии активно распространяется по Украине: где уже есть беспорядки из-за "ЧВК "Редан"

Правоохранители делают все возможное, чтобы предотвратить драки

В украинских городах активно распространяется новый флешмоб из россии, участие в котором принимают исключительно подростки и молодежь. В соцсетях активно распространяется информация о том, что это основанное в рф движение под названием "ЧВК "Редан", членов которой сейчас массово задерживают на территории страны-агрессора. В частности, массовые беспорядки были зафиксированы уже в таких украинских городах как Киев, Харьков, Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Одесса и Житомир.

Как во вторник, 28 февраля, сообщили в прессцентре Главного управления полиции в Винницкой области, правоохранителям удалось предотвратить возможный конфликт между молодежью.

"Недавно среди несовершеннолетних распространилось молодежное движение, участники которого организуют драку с оппонентами. Такая акция планировалась и в областном центре", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков – попытка российской пропаганды провести очередную информационно-психологическую операцию, использовав в ней детей, чтобы в дальнейшем дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине.

Telegram-каналы в городе Днепр также информируют о скоплении подростков, вероятно, с "ЧВК "Редан" на улицах города. В частности, "Днепр Оперативный" обнародовал подтверждающие кадры.

"В городе набирает популярность течение "неформалов", которое было создано в россии. Появление представителей субкультуры в Украине связывают с деятельностью фсб. Представители этого движения собираются в группы и устраивают стычки с другими субкультурами. Многие из "Рейдановцев" были задержаны полицией", — говорится в тексте публикации.

Кроме того, массовую драку подростков, относящих себя к представителям российской субкультуры "ПВК Редан", предотвратили и правоохранители Одессы. Скопление молодежи было зафиксировано недалеко от ТЦ "Панорама". Как пишет здешнее издание "Думская", "Рейдановцы" пришли на так называемую "стрелку" в другое молодежное движение, которое выступает в поддержку Украины.

Следует добавить, что информацию о скоплении подростков на одной из центральных пешеходных улиц города Житомира — Михайловской, сообщили и местные Telegram-каналы. Отмечается, что за подростками внимательно следили представители Национальной гвардии, однако, к счастью, столкновений и задержанных в результате происшествия не было. Несовершеннолетние впоследствии мирно разошлись.

Ранее "Телеграф" сообщал, что массовые беспорядки "Рейдановцев" были запланированы в пяти городах Украины: Киеве, Харькове, Львове, Житомире и Ивано-Франковске, однако столкновениям и дракам предотвратили представители правоохранительных органов.