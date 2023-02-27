Агрессивное российское движение "ЧВК Редан" проникает в Украину: местные подростки прогоняют его поклонников (видео)

В Ивано-Франковске молодежь вышла искать представителей движения "ЧВК Редан"

В россии в последнее время стало популярно агрессивное движение "ЧВК Редан". СМИ страны-агрессора переполнены заголовками об этой группировке, устраивающей беспорядки в торговых центрах крупных городов страны.

Подростки, называющие себя неформалами, собираются в большие шайки по несколько десятков человек и нападают на "оффников/кежуалов". Этими словами они называют другой тип подростков — преимущественно короткостриженных и в спортивной одежде, которые агрессивно относятся ко всяческим неформалам. Словом, словом современный вид "гопников".

Движение "ЧВК Редан" пытается проникнуть и в Украину. По крайней мере, в соцсетях можно найти страницы с соответствующими названиями "ЧВК Редан Полтава", "ЧВК Редан Днепр". В Полтаве местные СМИ даже писали о стычке в центре города, которую устроили представители этого движения. К слову, в "ЧВК Редан Полтава" хвастаются такой деятельностью.

В воскресенье, 26 февраля, большая толпа подростков также собралась в Ивано-Франковске и напугала местных. В соцсетях сразу написали, что представители движения "ЧВК Редан" столкнулись с "оффниками". Видео у себя опубликовал телеграмм-канал "Ивано-Франковск 24/7".

Но до массовой драки не дошло. Как рассказали "Телеграфу" в пресс-центре ГУ НП Ивано-Франковской области, на месте происшествия были дети, которые не совершали никаких противозаконных действий. Правоохранителей не вызывали. В соцсетях подростки, принимавшие участие в "митинге", объяснили, что мероприятие было превентивным, чтобы предотвратить российское движение в Украине. Несколько десятков несовершеннолетних собрались перед городской ратушей, следили, нет ли вблизи так называемых "ЧВК Редан", пели государственный гимн и куда-то побежали.

Очевидно, собраться их спровоцировало сообщение в соцсетях, которое призвало сторонников движения "ЧВК Редан" собраться в воскресенье в центре Ивано-Франковска. Отметим, что более активно в Telegram создаются каналы с названиями типа "Анти-Редан" — где собираются подростки, не согласные с распространением российского движения в Украине.

Справка: участники "ЧВК Редан" имеют длинные черные волосы, черную одежду с изображением паука и брюки в клеточку, похожие чем на готов или эмо из 2000-х. Происходит бандитская группировка "Редан" из аниме Hunter x Hunter. Выступают, казалось бы, за свободное ношение любой одежды, стиля и т.д. На днях в россии полиция провела сотни задержаний, поскольку молодежь организовывала беспорядки.

Напомним, что в россии регулярно происходят странные инциденты, где граждане шокируют своим поведением. На днях мать заставила непослушную дочь чистить зубы водой из унитаза. А раньше 11-летняя девочка порезала ножом одноклассницу в школьном туалете.