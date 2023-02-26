"Мать года": сеть поразило видео жестоких методов воспитания в россии

Действия горе-матери осудили в интернете

Россияне не перестают удивлять своим поведением и абсурдными поступками. Жительница Ростовской области заставила свою дочь чистить зубы водой из унитаза за то, что та писала матерные слова в интернете.

Сеть облетело видео, на котором девочка в слезах сидит над унитазом с зубной щеткой в руках и чистит ею зубы. В это время ее мать требует, чтобы дочь произносила нецензурные слова, написанные ею в интернете и после каждого из них еще раз чистили зубы водой из туалета.

На записи видно, что ребенок не хочет произносить матерные слова, но женщина настойчиво требует этого от своей дочери. Видимо, в целях "наказания", россиянка также решила опубликовать это видео в сети.

Реакция сети не заставила себя долго ждать. Многие, естественно, осудили действия женщины на видео, отметив, что тем самым она разрушает психику ребенка. Плюс ко всему, это видео разлетелось по сети, что также может на это повлиять.

Но, что примечательно, нашлись в комментариях и те, кто поддержал такой метод "воспитания", заявив, что "дети сейчас таки, что по-другому нельзя".

И, конечно же, не обошлось без нотки юмора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии по-прежнему продолжают наказывать за выражение личного мнения относительно войны в Украине. Так произошло с местной жительницей в Краснодаре, которая находясь в кафе вела со своими близкими антивоенные разговоры. Один из клиентов заявил об этом в полицию.