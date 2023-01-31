"Слава Зеленскому": россиянку увезли из ресторана в полицию за поддержку Украины (видео)

Женщина высказывала слова в поддержку Украины

В стране-агрессоре продолжают наказывать за личное мнение относительно войны. В городе Краснодар женщину и ее супруга увезли в отделение полиции прямо из ресторана, в котором они отдыхали. Один из гостей нажаловался, что пара вела антивоенные разговоры.

Так, находясь в заведении супруги активно обсуждали военные преступления, которые россия совершает на территории Украины. Разговор пары услышал один из посетителей и заявил об этом правоохранителям. Уже вскоре на место прибыли силовики, уложив женщину и ее мужа на пол и надев на них наручники.

В популярной социальной сети TikTok было опубликовано видео, на котором девушка не боится отстаивать свою позицию и во время задержания продолжает кричать "Слава Украине".

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Отмечается, что "нарушителей" увезли в полицейский участок, где за "неправильные" обсуждения войны им выписали штраф за хулиганство, после чего отпустили.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одной из российских школ разгорелся крупный скандал из-за того, что учитель математики дал детям задание на украинском языке. Вскоре директор учебного заведения попытался оправдать его действия.

Кроме того, в одной из школ администрация нажаловалась в полицию на свою ученицу, у которой в соцсетях стояла аватарка в желто-синих цветах. У девочки дома в результате проводили обыски.