Российскую школьницу заставили извиняться за гимн Украины: видео наделало шуму в сети

В сети появилось видео с извинениями

Девятиклассница из москвы прославилась в сети после публикации видео, на котором она включает гимн Украины в актовом зале лицея. За такую выходку девушку начали травить в сети.

Так, ученица лицея НИУ ВШЭ на своем мобильном телефоне включила гимн Украины и показала на экране фотографию украинского флага в момент, когда другие ученики рядом с ней стоя слушали гимн россии в актовом зале. Видео было опубликовано в Telegram-канале "SHOT".

Такой поступок возмутил россиян и ученицу начали хейтить в социальных сетях. В комментариях под видео стали появляться гневные комментарии из-за поведения школьницы "в такой ситуации". Одни обвинили в таком поведении родителей девятиклассницы, другие и вовсе заявили, что её нужно "отправить на фронт" за подобные действия.

В сети от девушки потребовали извинений на свое поведение. Однако извиниться успела только её подруга, которая сидит рядом на видео. Школьница заявила, что не видела того, как её подруга показывает на экране телефона украинский флаг и что не может отвечать за её действия.

Напомним, что в москве учителя "сдали" полиции десятилетнюю ученицу, которая пропускала патриотические уроки и поставила на аватарку в мессенджере картинку в сине-желтых цветах.