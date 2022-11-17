Російську школярку змусили вибачатися за гімн України: відео наробило шуму у мережі

У мережі з’явилося відео з вибаченнями

Дев’ятикласниця із москви прославилася у мережі після публікації відео, на якому вона включає гімн України в актовому залі ліцею. За таку витівку дівчину почали цькувати в мережі.

Так, учениця ліцею НДУ ВШЕ на своєму мобільному телефоні включила гімн України та показала на екрані фотографію українського прапора у момент, коли інші учні поряд із нею стоячи слухали гімн росії в актовій залі. Відео було опубліковано у Telegram-каналі "SHOT".

Такий вчинок обурив росіян і ученицю почали хейтити у соціальних мережах. У коментарях під відео стали з’являтися гнівні коментарі через поведінку школярки "в такій ситуації". Одні звинуватили в її поведінці батьків дев’ятикласниці, інші заявили, що її потрібно "відправити на фронт" за подібні дії.

У мережі від дівчини вимагали вибачення на свою поведінку. Однак вибачитись встигла лише її подруга, яка сидить поряд на відео. Школярка заявила, що не бачила, як її подруга показує на екрані телефону український прапор і що не може відповідати за її дії.

Нагадаємо, що в Москві вчителі "здали" поліції десятирічну ученицю, яка пропускала патріотичні уроки та поставила на аватарку в месенджері картинку в синьо-жовтих кольорах.