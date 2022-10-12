Закликав російських солдатів не вбивати українців: у рф школяра покарали за особисту думку

Вчителька сказала, що школяр мав писати лист за шаблоном

У російському Єкатеринбурзі учня п’ятого класу школи №22 Тимофія викликали на "розмову" вчителькою за те, що він закликав російських солдатів повертатися додому та не вбивати нікого на чужій землі.

Як повідомляє місцеве видання It’s My City, мама Тимофія Надія Сайфутдінова розповіла, що вчительці не сподобалося, що її син зробив завдання не за шаблоном.

За її словами, вчителька обіцяла, що листи ніхто не читатиме і їх одразу відправлять солдатам на фронт. Жінка зазначила, що син прийшов до неї проконсультуватися та сказав, що хоче написати те, що думає.

"Я категорично дотримуюсь антивоєнної позиції, дитина теж. І вона реально повірила, що листи ніхто не читатиме", — сказала вона.

За словами Сайфутдінової, хлопчик написав, що солдатам не варто вбивати людей у чужій країні та повертатися додому, щоб не стати злочинцями. Однак після цього його викликала на розмову вчителька.

"Вона запитала, хто йому дозволяв писати свою думку, вона нікого не цікавить і потрібно було писати за шаблоном. Якщо думка мого сина нікого не цікавить, навіщо включати її до цієї гри, навіщо змушують писати такі листи?", — сказала вона. .

Що далі сталося з листом невідомо, проте хлопчикові за нього поставили п’ятірку.

Як повідомлялося раніше, голова Чечні Рамзан Кадиров заявив про намір відправити своїх трьох синів на війну до України. За його словами, попри те, що їм 16, 15 та 14 років, вони вирушать одразу на передову. Втім, у мережі його слів особливо ніхто не повірив.