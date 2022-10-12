Призвал российских солдат не убивать украинцев: в рф школьника наказали за личное мнение

Учительница сказала, что школьник должен был писать письмо по шаблону

В российском Екатеринбурге ученика пятого класса школы №22 Тимофея вызвали на "беседу" учительницей за то, что он призвал российских солдат возвращаться домой и не убивать никого на чужой земле.

Как сообщает местное издание It’s My City, мама Тимофея Надежда Сайфутдинова рассказала, что учительнице не понравилось, что ее сын сделал задание не по шаблону.

По ее словам, учительница обещала, что письма никто читать не будет и их сразу отправят солдатам на фронт. Женщина отметила, что сын пришел к ней проконсультироваться и сказал, что хочет написать то, что думает.

"Я категорически придерживаюсь антивоенной позиции, ребенок тоже. И он реально поверил, что письма никто не будет читать", — сказала она.

По словам Сайфутдиновой, мальчик написал, что солдатам не стоит убивать людей в чужой стране и возвращаться домой, чтобы не стать преступниками. Однако после этого его вызвала к себе на разговор учительница.

"Она спросила, кто ему разрешал писать свое мнение, оно никого не интересует и нужно было писать по шаблону. Если мнение моего сына никого не интересует, зачем включать его в эту "игру", зачем заставляют писать такие письма?", — сказала она.

Что дальше случилось с письмом неизвестно, однако мальчику за него поставили "пятерку".

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении отправить своих трех сынов на войну в Украину. По его словам, несмотря на то, что им 16, 15 и 14 лет, они отправятся сразу на передовую. Впрочем, в сети его словам особо никто не поверил.