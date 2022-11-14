Через синьо-жовту аватарку та Арестовича: у росії поліція взялася за 10-річну дівчинку

Мати дівчинки викликали на допит, а в їхній квартирі було проведено обшук

Адміністрації московської "Школи в Некрасівці" написала заяву в поліцію на свою 10-річну ученицю Варвару за те, що у неї на аватарці в месенджері стоїть картинка у синьо-жовтих кольорах з написом "Слава Україні", а ще п’ятикласниця пропускає патріотичні уроки "Розмова про важливе".

Мама дівчинки Олена Жолікер прокоментувала ситуацію для "Радіо Свобода" і розповіла, як вона разом із дочкою опинилася в поліцейській дільниці та як проходили обшуки у неї у квартирі через аватарку у месенджері доньки.

Так, за її словами, класна керівниця Варі розповіла директору школи про те, що дівчинка нібито проводила у чаті серед дітей голосування, в якому були наступні варіанти відповідей — "Щоб Путін убивав українців" чи "За мир". Адміністрація школи передала співробітникам поліції цю інформацію і повідомила про картинку на аватарці, при цьому заявивши, що мама 10-річної дівчинки дозволяє їй "свободу вибору поглядів на політичні події та громадянську позицію".

Жінці стали регулярно надходити дзвінки від класного керівника, яка питала, чому Варя пропускає патріотичні уроки "Розмови про важливе" і про те, чому на аватарці дівчинки стоїть картинка у синьо-жовтих кольорах.

"Я сказала, що нехай вони мені прямим текстом пояснять, чим їм не подобається аватарка. Але вони тільки посміхалися у відповідь. Я пізніше дізналася, що на аватарці дочки було зображено Святу Джавеліну", — додала Олена.

Невдовзі жінку викликали до директора, де її буквально відчитали за перепустки її дочкою занять. Тоді Олена вирішила офіційно відмовитися від присутності її дітей на цих уроках. Щодо картинки та голосування у чаті, Олена поговорила з дочкою, про всяк випадок забрала у неї телефон і попросила більше так не робити, хоча Варя не визнала, що саме вона писала такі повідомлення у чаті для дітей.

Ще через деякий час Олені повідомили по телефону, що її 10-річна дочка знаходиться в ділянці. Жінці погрожували, що триматимуть дитину кілька годин, а потім відправлять центр тимчасового тримання для неповнолітніх правопорушників.

Виявилося, що насправді Варя перебувала у школі та лише після того, як туди приїхала Олена, їх удвох забрали до ділянки. Там вони пробули з Варею приблизно три години. Дівчинку за цей час питали про її ставлення до політики та за її аватарку. На це Варя відповіла лише, що їй сподобалися кольори, тому вона поставила це зображення.

Матері Варі тим часом ставили питання про її ставлення до "спеціальної військової операції" та цікавилися, чому на аватарці доньки написано "Слава Україні". У відповідь вона лише сказала, що політикою не цікавиться, а напис надто дрібний і дитина не помітила його.

Після допиту поліцейські поїхали до квартири Олени, щоб провести обшук. При цьому, за словами Олени, їй погрожували забрати дітей, якщо вона не впустить поліцейських.

"Виявили магнітик міста Київ, привезений мені подружкою кілька років тому, і з осудом запитали, невже я була у всіх містах, назви яких написані на магнітиках. Потім вони зацікавилися колірним рішенням інтер’єру. килим у дитячій та одна фіранка жовтого кольору", — каже Олена.

У ноутбуці Олени поліцейські знайшли її листування в соцмережі з подругою, де та вітала її з 8 березня та відправила листівку, на якій зображено Арестовича та тюльпани. Після цього, залишаючи квартиру Олени, співробітники поліції сказали їй "ще побачимося".

За кілька тижнів пройшло засідання комісії у справах неповнолітніх. За його результатами Олену визнали винною у неналежному виконанні батьками обов’язків із виховання неповнолітніх.

"На думку учасників комісії, у Варі через пропуск уроків патріотизму сформувалися неправильні сприйняття миру та громадянська позиція, які призвели до вибору аватарки у месенджері", — сказала мати Варвари.

Сім’ю Жолікер поставили на профілактичний облік та зобов’язали спостерігатися у психологів. Однак робити цього мати Варі не має наміру до остаточного рішення суду.

Також Олена додала, що після того, що сталося у її дочок, почалися психосоматичні захворювання, пов’язані з пережитим стресом, а в школі Варі почали занижувати оцінки.

"Після цієї ситуації я зрозуміла, що діти, які думають, і дорослі російській державі не потрібні", — підсумувала Олена.

Нагадаємо, що у Криму чоловіка заарештували за пісню "Ой, у лузі червона калина", яку він слухав у власному автомобілі.