5 років в'язниці за погрози окупантам: мешканця Криму затримали (відео)

Чоловік залишав погрозливі коментарі в Telegram-каналах

Служба безпеки росії затримала в Криму жителя Сімферополя, який у соціальних мережах погрожував розправою російським військовим, які беруть участь у війні проти України.

Про це повідомляє російський пропагандистський телеканал RT.

Також було опубліковано відео затримання чоловіка з примусовим відправлянням до управління ФСБ росії по так званій "Республіці Крим" та Севастополю.

"Свої коментарі чоловік залишав у груповому Telegram-чаті. Порушено кримінальну справу за заклики до екстремізму. Підозрюваному загрожує до п'яти років ув'язнення", — зазначає телеканал.

Затримання мешканця Криму

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екснардеп Андрій Сенченко розповів, як звільнення Херсону може перейти в звільнення Криму.