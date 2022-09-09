5 лет тюрьмы за угрозы оккупантам: жителя Крыма задержали (видео)

Мужчина оставлял угрожающие комментарии в Telegram-каналах.

Служба безопасности россии задержала в Крыму жителя Симферополя, который в социальных сетях угрожал расправой российским военным, участвующим в войне против Украины.

Об этом сообщает российский пропагандистский телеканал RT.

Также было опубликовано видео задержание мужчины с принудительной отправкой в управление ФСБ россии по так называемой "Республике Крым" и Севастополю.

"Свои комментарии мужчина оставлял в групповом Telegram-чате. Возбуждено уголовное дело за призывы к экстремизму. Подозреваемому грозит до пяти лет заключения", — отмечает телеканал.

Задержание жителя Крыма

Ранее "Телеграф" сообщал, что экснардеп Андрей Сенченко рассказал, как освобождение Херсона может перейти в освобождение Крыма.