Людей выселяют из домов, а гривну обесценивают: оккупанты приготовили "сюрпризы" для жителей Мелитополя

Мирных жителей Мелитополя оставляют без домов

Оккупанты массово завозят во временно неподконтрольный Мелитополь (Запорожская область) учителей из россии и ОРДЛО, а заселяют их в квартиры мирных жителей.

Как сообщил мелитопольский городской глава Иван Федоров в эфире телеканала FreeДом, солдаты оккупантов просто ходят по квартирам и выселяют оттуда жильцов.

При этом, по его словам, другого места для жительства хозяевам квартир не предоставляют.

"В целом ситуация выглядит не здраво. Людей выселяют даже не с пустых, а с тех квартир где уже проживают люди, либо же приезжают в частные дома и говорят: "У вас будут новые соседи, а вам 3 дня на сбор вещей", — рассказал Федоров.

Он также отметил, что оккупанты пытаются выдавить оборот гривны из города, поскольку большинство жителей продолжает пользоваться украинской нацвалютой, а не российскими бумажками.

Для этого оккупанты приняли "распоряжение", согласно которому курс гривны в городе будет не 1 рубль за 2 гривны, а 1 к 25.

"Тем самым они хотят обесценить гривну, так как не могут вывести ее из оборота", — добавил мэр Мелитополя.

Как сообщалось ранее, на оккупированных после 24 февраля территориях россияне намерены провести массовую мобилизацию украинцев в ряды российской армии. В частности такое решение уже было принято для Мариуполя, Мариупольского и Мангушского районов Донецкой области.