Укр

Людей выселяют из домов, а гривну обесценивают: оккупанты приготовили "сюрпризы" для жителей Мелитополя

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мелитополь
Мелитополь

Мирных жителей Мелитополя оставляют без домов

Оккупанты массово завозят во временно неподконтрольный Мелитополь (Запорожская область) учителей из россии и ОРДЛО, а заселяют их в квартиры мирных жителей.

Как сообщил мелитопольский городской глава Иван Федоров в эфире телеканала FreeДом, солдаты оккупантов просто ходят по квартирам и выселяют оттуда жильцов.

При этом, по его словам, другого места для жительства хозяевам квартир не предоставляют.

"В целом ситуация выглядит не здраво. Людей выселяют даже не с пустых, а с тех квартир где уже проживают люди, либо же приезжают в частные дома и говорят: "У вас будут новые соседи, а вам 3 дня на сбор вещей", — рассказал Федоров.

Он также отметил, что оккупанты пытаются выдавить оборот гривны из города, поскольку большинство жителей продолжает пользоваться украинской нацвалютой, а не российскими бумажками.

Для этого оккупанты приняли "распоряжение", согласно которому курс гривны в городе будет не 1 рубль за 2 гривны, а 1 к 25.

"Тем самым они хотят обесценить гривну, так как не могут вывести ее из оборота", — добавил мэр Мелитополя.

Как сообщалось ранее, на оккупированных после 24 февраля территориях россияне намерены провести массовую мобилизацию украинцев в ряды российской армии. В частности такое решение уже было принято для Мариуполя, Мариупольского и Мангушского районов Донецкой области.

Теги:
#Запорожская область #Мелитополь #Оккупация