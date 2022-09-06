Людей виселяють із будинків, а гривню знецінюють: окупанти приготували "сюрпризи" для мешканців Мелітополя

Мирних мешканців Мелітополя залишають без будинків

Окупанти масово завозять у тимчасово непідконтрольний Мелітополь (Запорізька область) вчителів з Росії та ОРДЛО, а заселяють їх у квартири мирних жителів.

Як повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров в ефірі телеканалу FreeДом, солдати окупантів просто ходять квартирами і виселяють звідти мешканців.

При цьому, за його словами, іншого місця для проживання власникам квартир не надають.

"Загалом ситуація виглядає не здорово. Людей виселяють навіть не з порожніх, а з тих квартир, де вже проживають люди, або ж приїжджають у приватні будинки й кажуть: "У вас будуть нові сусіди, а вам 3 дні на збирання речей", — розповів Федоров.

Він також зазначив, що окупанти намагаються видавити оборот гривні з міста, оскільки більшість мешканців продовжують користуватися українською нацвалютою, а не російськими папірцями.

Для цього окупанти прийняли "розпорядження", згідно з яким курс гривні у місті буде не 1 рубль за 2 гривні, а 1 за 25.

"Тим самим вони хочуть знецінити гривню, оскільки не можуть вивести її з обігу", — додав мер Мелітополя.

Як повідомлялося раніше, на окупованих після 24 лютого територіях росіяни мають намір провести масову мобілізацію українців до лав російської армії. Зокрема, таке рішення вже було прийнято для Маріуполя, Маріупольського та Мангуського районів Донецької області.