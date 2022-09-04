Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа":

Уходит неделя, когда мы попрощались с летом и вступили в осень. Можно сделать некие выводы и прогнозы.

То, что президент Зеленский ведет наступательную политику – это важно. Она направлена на то, чтобы переломить усилия Кремля и его "консерв" на Западе, в других странах, от которых мы ждем серьезной поддержки. Эти усилия идут по всем фронтам. И в общении с европейскими лидерами, и с США, и с Израилем, который, к сожалению, пока недостаточно активен, хоть нашу страну с ним связывает многое, в том числе, общие трагедии. Сейчас новая угроза, со стороны фашисткой россии, ничем не меньше, нежели та, что нес гитлеровский нацизм всему миру. А потому ждем от того же Израиля более четкой позиции.

8 сентября состоится очередная, уже пятая, встреча в формате "Рамштайн". Ждем от министров обороны стран НАТО и союзников увеличения поддержки. Чтобы количество передаваемых нам современных систем вооружения измерялось не единицами, а хотя бы десятками. Понятно, что и четыре современные гаубицы, передаваемые Украине, не лишние. Но потребность на порядки выше. И эта потребность не только наша, но и с точки зрения реализации общих задач. А именно – защиты цивилизованного демократического мира от путинского орды.

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Прогнозировать какие-то действия на фронте я не берусь, для этого есть военные. И вообще я считаю, что обнародовать какие-то прогнозы на эту тему, значит, снизить предпосылки к успеху. Но понятно, что с точки зрения первостепенных задач нам надо четче формулировать, что происходит на юге. Все ждали, что вот-вот освободят Херсон. Следует дать обществу понятный и реалистичный посыл. А именно, что на данный момент задача ВСУ на том направлении – уничтожение группировки российских войск на правом берегу Днепра. Что обеспечит и освобождение Херсона, и переход к более масштабным усилиям по освобождению Крыма. И это уже не просто перспективная задача, а то, что сейчас происходит. И взрывы в Крыму, и усилившееся бегство оттуда колонизаторов. Это всё связано. И демонстрирует, что процесс деоккупации Крыма уже пошел.