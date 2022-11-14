Из-за сине-желтой аватарки и Арестовича: в россии полиция взялась за 10-летнюю девочку

Мать девочки вызывали на допрос, а в их квартире был проведен обыск

Администрации московской "Школы в Некрасовке" написала заявление в полицию на свою 10-летнюю ученицу Варвару за то, что у нее на аватарке в мессенджере стоит картинка в сине-желтых цветах с надписью "Слава Украине", а еще пятиклассница пропускает патриотические уроки "Разговоры о важном".

Мама девочки Елена Жоликер прокомментировала ситуацию для "Радио Свобода" и рассказала, как она вместе с дочерью оказалась в полицейском участке и как проходили обыски у нее в квартире из-за аватарки в мессенджере дочки.

Так, по её словам, классная руководительница Вари рассказала директору школы о том, что девочка якобы проводила в чате среди детей голосование, в котором были следующие варианты ответов — "Чтобы Путин убивал украинцев" или "За мир". Администрация школы в свою очередь передала сотрудникам полиции эту информацию и сообщила о картинке на аватарке при этом заявив, что мама 10-летней девочки разрешает ей "свободу выбора взглядов на политические события и гражданскую позицию".

Женщине стали регулярно поступать звонки от классного руководителя, которая спрашивала, почему Варя пропускает патриотические уроки "Разговоры о важном" и о том, почему на аватарке девочки стоит картинка в сине-желтых цветах.

"Я сказала, что пусть они мне прямым текстом объяснят, чем им не нравится аватарка. Но они только ухмылялись в ответ. Я позже узнала, что на аватарке дочери была изображена Святая Джавелина", — добавила Елена.

Вскоре женщину вызвали к директору, где ее буквально отчитали за пропуски её дочерью занятий. Тогда Елена приняла решение официально отказаться от присутствия ее детей на этих уроках. Что касается картинки и голосования в чате, Елена поговорила с дочерью, на всякий случай забрала у нее телефон и попросила больше так не делать, хотя Варя не признала, что именно она писала такие сообщения в чате для детей.

Спустя еще некоторое время Елене сообщили по телефону, что её 10-летняя дочь находится в участке. Женщине угрожали, что будут держать ребенка несколько часов, а затем отправят центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Оказалось, что на самом деле Варя находилась в школе и только после того, как туда приехала Елена, их вдвоем забрали в участок. Там они пробыли с Варей примерно три часа. Девочку за это время спрашивали о ее отношении к политике и за ее аватарку. На это Варя ответила лишь, что ей понравились цвета, поэтому она поставила эту картинку.

Матери Вари тем временем задавали вопросы о ее отношении к "специальной военной операции" и интересовались, почему на аватарке дочки написано "Слава Украине". В ответ она лишь сказала, что политикой не интересуется, а надпись слишком мелкая и ребенок не заметил ее.

После допроса полицейские отправились в квартиру Елены, чтобы провести обыск. При этом, по словам Елены, ей угрожали, что заберут детей, если она не впустит полицейских.

"Обнаружили магнитик города Киев, привезенный мне подружкой несколько лет назад, и с осуждением спросили, неужели я была во всех городах, названия которых написаны на магнитиках. Затем они заинтересовались цветовым решением интерьера. Они запечатлели в акте осмотра помещения, что у меня горшки, ковер в детской и одна занавеска желтого цвета", — говорит Елена.

В ноутбуке Елены полицейские нашли ее переписку в соцсети с подругой, где та поздравляла ее с 8 марта и отправила открытку, на которой изображён Арестович и тюльпаны. После этого, уходя с квартиры Елены, сотрудники полиции сказали ей "еще увидимся".

Спустя несколько недель прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних. По его результатам Елену признали виновной в ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

"По мнению участников комиссии, у Вари из-за пропуска уроков патриотизма сформировались неправильные восприятие мира и гражданская позиция, которые привели к выбору аватарки в мессенджере", — сказала мать Варвары.

Семью Жоликер поставили на профилактический учет и обязали наблюдаться у психологов. Однако делать этого мать Вари не намерена до окончательного решения суда.

Также Елена добавила, что после случившегося у ее дочерей начались психосоматические заболевания, связанные с пережитым стрессом, а в школе Варе начали занижать оценки.

"После этой ситуации я поняла, что думающие дети и взрослые российскому государству не нужны", — подытожила Елена.

Напомним, что в Крыму мужчину арестовали за песню "Ой, у лузі червона калина", которую он слушал в собственном автомобиле.