В россии наказали школьницу, обозвавшую путина "чертом" (видео)

Школьницу из россии, обозвавшую путина "чертом", заставили извиняться

Школьницу из Дагестана, которая на школьной линейке назвала российского диктатора владимира путина "чертом", заставили публично извиняться.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, которые привели соответствующие кадры.

Так девушка на видео заявляет, что пошла на такой поступок якобы потому, что "хотела привлечь к себе внимание". Школьница также говорит, что в последние дни сильно переживала по поводу экзаменов и из-за этого поссорилась с матерью.

В свою очередь извинения также записала мать девушки, которая заявила, что является патриоткой и поддерживает курс путина, а также его "спецоперацию" в Украине.

Стоит отметить, что после того, как оригинальное видео разлетелось по сети, против девочки завели административный протокол за дискредитацию российской армии, а на ее мать за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Как сообщалось ранее, немецкая разведка проанализировала состав российских оккупационных войск в Украине и обнаружила в их составе неонацистские группировки, а также, что с некоторыми из их представителей напрямую контактирует кремль.