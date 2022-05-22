У росії покарали школярку, яка обізвала путіна "чортом" (відео)

Школярку з росії, яка обізвала путіна "чортом", змусили вибачатися

Школярку з Дагестану, яка на шкільній лінійці назвала російського диктатора володимира путіна "чортом", змусили публічно вибачатися.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, які навели відповідні кадри.

Так дівчина на відео заявляє, що пішла на такий вчинок нібито тому, що "хотіла привернути увагу". Школярка також каже, що останніми днями дуже переживала з приводу іспитів і через це посварилася з матір’ю.

Своєю чергою, вибачення також записала мати дівчини, яка заявила, що є патріоткою і підтримує курс путіна, а також його "спецоперацію" в Україні.

Варто зазначити, що після того, як оригінальне відео розлетілося через мережу, проти дівчинки завели адміністративний протокол за дискредитацію російської армії, а на її матір за невиконання обов’язків з виховання неповнолітніх.

Як повідомлялося раніше, німецька розвідка проаналізувала склад російських окупаційних військ в Україні та виявила у їхньому складі неонацистські угруповання, а також, що з деякими з їхніх представників безпосередньо контактує кремль.