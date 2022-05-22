Западные СМИ нашли настоящих неонацистов в армии россии

Немецкие разведчики отмечают, что на фоне этого понятия "денацификация Украины" звучит абсурдно

В рядах российской армии, вовлеченной в войну в Украине, могут служить представители праворадикальных и неонацистских организаций.

Как передает Spiegel, такую информацию получила Федеральная разведывательная служба Германии с конфиденциального документа, также попавшего в руки к журналистам.

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Отмечается, что в обзоре на семь страниц говорилось, что в рядах армии РФ, воюющей против Украины, принимают участие представители двух праворадикальных групп — "Русской имперской лиги" и "Русич". Есть информация, что с одним из участников этих групп Кремль сотрудничает для своих целей.

Авторы обзора пишут, что факт сотрудничества Кремля с праворадикалами делает абсурдным само понятие "денацификация Украины", которое российские власти использовали в качестве повода для полномасштабного военного вторжения.

Несмотря на то, что точное количество участников этих организаций, воюющих против Украины, не указано, есть имена отдельных подразделений. В частности, "Российский имперский легион", уже появлявшийся в ОРДЛО в 2014-2015 годах. В обзоре речь идет о том, что эту организацию привлекли по просьбе высшего руководства Кремля. К слову есть информация, что руководитель этой организации Денис Гариев получил ранения в Украине, а его заместитель погиб.

Относительно организации "Русич" — ее связывают с ЧВК Вагнера и указывают, что участники участвовали в боевых действиях на Донбассе в 2014-2015 годах и, возможно, воевали в Сирии. Что касается войны против Украины, то есть данные, что они присоединились к боям в апреле 2022 года.

В документе также показали фото соучредителей "Русича" — неких Алексея М. и Яна П. — первый позировал с флагом со свастикой, а второй показывал нацистское поздравление. Также пишут про праворадикала Александра М. родом из Донецка, который через соцсети искал добровольцев для войны в Украине. Есть информация, что он работал корреспондентом российского "Первого канала", а также воевал против Украины на стороне боевиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что все громкие заявления российской пропаганды о "второй армии мира" являются лишь мифом и это же подтверждает захваченную или обнаруженную украинскими военными российскую солдатскую экипировку. Самым крутым из амуниции россиян является то, что им удалось захватить у украинских военнослужащих.