В российском Мурманске скандал: школьникам дали задание на украинском (фото)

Дети второго класса получили не совсем обычные задания на уроке

В россии уже буквально боятся упоминаний о чем-либо украинском, но учебные заведения продолжают попадать в связанные с этим скандалы. На сей раз в одной из школ города Мурманск учитель дал детям задание на украинском языке.

Руководство школы №37, где произошел "страшный" для россии инцидент, взялось разбираться в том, кто конкретно из преподавателей дал ученикам второго класса такое задание. Об этом пишет российское агентство "СеверПост", ссылаясь на слова директора учебного учреждения Игоря Шкляра.

"Разбираемся, выясняем кто. Это ненормально. Можно было замазать корректором, если у учителя проблемы с бумагой. Либо педагог подошел бы ко мне, чтобы дали бумагу. Не проблема. Это решаемо", — заявил директор.

Фото - СеверПост

Позже педагога-нарушителя все же удалось выявить. Руководитель школы добавил, что тот "просто ошибся".

На вопрос о том, будет ли учителю вынесен выговор, директор отвечать отказался, заявив, что ему нужно сделать официальный запрос, чтобы он дал ответ.

Фото - СеверПост

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в москве полиция взялась за десятилетнюю девочку, на которую нажаловалась администрация школы за сине-желтую аватарку в соцсети. Ребенок вместе с матерью оказался в полицейском участке, а затем в их квартире проводили обыски.