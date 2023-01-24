У російському Мурманську скандал: школярам дали завдання українською (фото)

Діти другого класу отримали не зовсім нормальні завдання на уроці

У росії вже буквально бояться згадок про щось українське, але навчальні заклади продовжують потрапляти у пов’язані з цим скандали. Цього разу в одній зі шкіл міста Мурманськ учитель дав дітям завдання українською мовою.

Керівництво школи №37, де стався "страшний" для росії інцидент, почало розбиратися, хто саме з викладачів дав учням другого класу таке завдання. Про це пише російська агенція "СеверПост", посилаючись на слова директора навчального закладу Ігоря Шкляра.

"Розбираємося, з’ясовуємося хто. Це ненормально. Можна було замазати коректором, якщо вчителі мають проблеми з папером. Або педагог підійшов би до мене, щоб дали папір. Не проблема. Це вирішувано", — заявив директор.

Фото — СеверПост

Пізніше педагога-порушника все ж таки вдалося виявити. Керівник школи додав, що той "просто помилився".

На запитання про те, чи буде вчителю винесено догану, директор відповідати відмовився, заявивши, що йому потрібно зробити офіційний запит, щоб він дав відповідь.

Фото — СеверПост

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в москві поліція взялася за десятирічну дівчинку, на яку нажалілася адміністрація школи за синьо-жовту аватарку в соцмережі. Дитина разом із матір’ю опинилась у поліцейській дільниці, а потім у їхній квартирі проводили обшуки.