Российская певица Монеточка поддержала Украину и Беларусь: за нее "взялись" артисты-путинисты

24-летнюю исполнительницу призывают привлечь к "ответственности"

Молодую певицу Елизавету Гырдымову, более известную как Монеточка, российские артисты, поддерживающие режим президента россии путина и войну, призывают привлечь к "ответственности" за то, что девушка публично высказалась в поддержку Украины и свободной Беларуси.

Как сообщают росСМИ, осудил высказывания Монеточки лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин. Путинист заявил, что 24-летняя певица якобы не понимает серьезность вещей, о которых говорит.

"Она же, в силу своей глупости, не понимает, какие затрагивает вещи. Очень жалко, когда-нибудь бумерангом вернется", — высказал Галагин. Еще один российский путинист, солист рок-группы "7Б" Иван Демьян предложил привлечь Монеточку к "ответственности" за ее высказывания.

"Однозначно нужно реагировать на такие реплики и привлекать таких людей по всем возможным статьям, вплоть до ротации", — сказал Демьян.

Напомним, что на днях во время выступления в Латвии российская певица Монеточка выкрикнула со сцены перед своими фанатами "Россия будет свободной, Слава Украине, Живе Беларусь!". Сами же слушатели дополняли ее речь.

Что известно о певице Монеточке

В своих песнях российская певица Елизавета Гырдымова неоднократно описывала проблемы и трудности жизни в россии. После 24 февраля исполнительница вместе со своим мужем уехала из рф и сказала, что не понимает коллег, поддерживающих режим путина и войну в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на актера Константина Хабенского обрушились в сети после того, как он выгнал из МХТ имени Чехова звезду "Кухни" Дмитрия Назарова. Причиной стали антироссийские высказывания актера.

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