Російська співачка Монеточка підтримала Україну і Білорусь: за неї "взялися" артисти-путіністи

24-річну виконавицю закликають притягнути до "відповідальності"

Молоду співачку Єлизавету Гирдимову, більш відому як Монеточка, російські артисти, які підтримують режим президента росії путіна і війну, закликають притягнути до "відповідальності" за те, що дівчина публічно висловилася на підтримку України і вільної Білорусі.

Як повідомляють росЗМІ, засудив висловлювання Монеточки лідер гурту "СерьГа" Сергій Галанін. Путініст заявив, що 24-річна співачка нібито не розуміє серйозності речей, про які говорить.

"Вона ж, через свою дурість, не розуміє, яких торкається речей. Дуже шкода, коли-небудь бумерангом повернеться", — висловив Галагін. Ще один російський путініст, соліст рок-гурту "7Б" Іван Дем’ян запропонував притягнути Монеточку до "відповідальності" за її висловлювання.

"Однозначно потрібно реагувати на такі репліки та притягувати таких людей за всіма можливими статтями, аж до ротації", — сказав Дем’ян.

Нагадаємо, що днями під час виступу в Латвії російська співачка Монеточка викрикнула зі сцени перед своїми фанатами "Росія буде вільною, Слава Україні, Живе Білорусь!". Самі ж слухачі доповнювали її промову.

Що відомо про співачку Монеточку

У своїх піснях російська співачка Єлизавета Гирдимова неодноразово описувала проблеми та труднощі життя у росії. Після 24 лютого виконавиця разом зі своїм чоловіком виїхала з рф і сказала, що не розуміє колег, які підтримують режим путіна та війну в Україні.

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