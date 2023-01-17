Футболка Оскара Кучери на інтерв’ю Дудю виявилася українською: одеський бренд влучно відреагував (фото, відео)

Одесити розсмішили мережу своєю реакцією на футболку путініста

Російський актор Оскар Кучера, такий же путініст, як і його колега Сергій Безруков, з’явився в інтерв’ю журналісту Юрію Дудю у футболці із зображенням Фаїни Раневської. Виявилося, що річ виготовлена одеським брендом Benya & Zubrik.

Український виробник миттєво відреагував у соцмережах на показ своєї футболки. На сторінці Benya & Zubrik у Facebook розміщено пост зі скріншотом із ролика каналу "вДудь". Щоправда, замість обличчя Кучери – зображення клоуна.

На зображенні з "клоуном Кучерою" знаходиться іронічний текст. Йдеться від імені тієї самої футболки: "Привіт! Я футболка "Раневська". Мені дуже соромно, що мене колись купив Кучера. Я дуже хочу вилиняти та вкритися катишками, хоча зазвичай мені це непритаманно".

Додамо, що це не перша влучна комунікація одеситів із Benya & Zubrik. Приклади цього навела користувачка Zoya Kazanzhy в своєму посту в Facebook. Компанія з гумором сповіщала покупців про знижки на честь смерті "одного поца", а ще випустила у продаж свічку з "ароматом обіцянок Арестовича".

До слова, у цьому інтерв’ю Кучера видав низку божевільних заяв. Приміром, він упевнений, що нібито Америка розв’язала війну в Україні, "щоб вичавити якісь профіти для своєї економіки, що загниває", а ще "витягнути щось з Європи" і "послабити росію". Що примітно, разом із дружиною Кучера перебуває у США, його дитина, яка там народилася – громадянин ненависної йому Америки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на актора Костянтина Хабенського обрушилися в мережі після того, як він вигнав із МХТ імені Чехова зірку "Кухні" Дмитра Назарова. Причиною стали антиросійські висловлювання актора.