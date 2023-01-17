Футболка Оскара Кучеры на интервью Дудю оказалась украинской: одесский бренд метко отреагировал (фото, видео)

Одесситы рассмешили сеть своей реакцией на футболку путиниста

Российский актер Оскар Кучера, такой же путинист, как и его коллега Сергей Безруков, появился в интервью журналисту Юрию Дудю в футболке с изображением Фаины Раневской. Оказалось, что вещь произведена одесским брендом Benya & Zubrik.

Украинский производитель мгновенно отреагировал в соцсетях на показ своей футболки. На странице Benya & Zubrik в Facebook размещен пост со скриншотом из ролика канала "вДудь". Правда, вместо лица Кучеры — изображение клоуна.

На картинке с "клоуном Кучерой" находится ироничный текст. Речь ведется от имени той самой футболки: "Привет! Я футболка "Раневская". Мне очень стыдно, что меня когда-то купил Кучера. Я очень хочу вылинять и покрыться катышками, хотя обычно мне это несвойственно".

Добавим, что это не первая меткая коммуникация одесситов из Benya & Zubrik. Примеры этому привела пользовательница Zoya Kazanzhy в своем посте в Facebook. Компания с юмором оповещала покупателей о скидках в честь смерти "одного поца", а еще выпустила в продажу свечу с "ароматом обещаний Арестовича".

К слову, в этом интервью Кучера выдал ряд сумасшедших заявлений. К примеру, он уверен, что якобы Америка развязала войну в Украине, "чтобы выжать какие-то профиты для своей загнивающей экономики", а еще "вытащить что-то из Европы" и "ослабить россию". Что примечательно, вместе с женой Кучера пребывает в США, его ребенок, который там родился – гражданин ненавистной ему Америки.

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