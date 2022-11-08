"Уставший и похудевший": актер-путинист Сергей Безруков удивил изменившейся внешностью

Многие сначала даже не узнали Безрукова

Российский актер, поддержавший войну рф в Украине, Сергей Безруков удивил изменившейся внешностью. Нет, в отличие от сильно располневших Николая Баскова и Наташи Королевой он не набрал вес. Вместо этого, актер отрастил растительность на лице и стал выглядеть гораздо старше.

На последнем фото, размещенном в его Инстаграм, Безруков выглядит уставшим и сильно похудевшим. Кроме того, актер предстал с усами и бородкой. Подписчики сразу заметили изменения во внешности популярного раньше актера.

Многие сначала даже не узнали Безрукова. "Какой же вы уставший, Сергей Витальевич", "Бородка делает старше, уберите", "Не узнали – богатым будете, совершенно другой человек", "Сергей, а я вас не узнала", "Вы грустный, почему?", "Вы очень похудели, Сергей! Надеюсь, со здоровьем все хорошо!", — написали в комментариях под фото.

Ранее "Телеграф" писал, что звезда "Не родись красивой" сильно растолстел и стал практически не узнаваем. 44-летний Петр Красилов за последние 5 лет набрал не один десяток килограммов, чем очень расстроил поклонников.