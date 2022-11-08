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"Втомлений і схудлий": актор-путініст Сергій Безруков здивував змінами у зовнішності

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Так Сергій Безруков виглядає зараз
Так Сергій Безруков виглядає зараз

Багато хто спочатку навіть не впізнав Безрукова

Російський актор, який підтримав війну росії в Україні, Сергій Безруков здивував зовнішністю, що змінилася. Ні, на відміну від сильно розтовстілих Миколи Баскова і Наташі Корольової він не набрав вагу. Натомість, актор відростив рослинність на обличчі і став виглядати набагато старшим.

На останньому фото, розміщеному в його Інстаграм, Безруков виглядає стомленим і сильно схудлим. Крім того, актор постав із вусами та борідкою. Передплатники одразу помітили зміни у зовнішності популярного раніше актора.

Багато хто спочатку навіть не впізнав Безрукова. "Який же ви втомлений, Сергію Віталійовичу", "Бородка робить старше, приберіть", "Не дізналися — багатим будете, зовсім інша людина", "Сергію, а я вас не впізнала", "Ви сумний, чому?", "Ви дуже схудли, Сергію! Сподіваюся, зі здоров’ям все добре!", — написали в коментарях під фото.

Раніше "Телеграф" писав, що зірка "Не родись красивою" сильно погладшав і став практично не впізнаваним. 44-річний Петро Красилов за останні 5 років набрав не один десяток кілограмів, чим дуже засмутив шанувальників.

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