"Слава Зеленському": росіянку відвезли з ресторану до поліції за підтримку України (відео)

Жінка висловлювала слова на підтримку України

У країні-агресорі продовжують карати за особисту думку щодо війни. У місті Краснодар жінку та її дружину відвезли у відділення поліції прямо з ресторану, в якому вони відпочивали. Один із гостей нажалівся, що пара вела антивоєнні розмови.

Так, перебуваючи у закладі, подружжя активно обговорювало воєнні злочини, які росія вчиняє на території України. Розмову пари почув один із відвідувачів та заявив про це правоохоронцям. Вже незабаром на місце прибули силовики, уклавши жінку та її чоловіка на підлогу та одягнувши на них кайданки.

У популярній соціальній мережі TikTok було опубліковано відео, на якому дівчина не боїться відстоювати свою позицію та під час затримання продовжує кричати "Слава Україні".

Увага! У відео є нецензурна лексика.

Зазначається, що "порушників" відвезли до поліцейської дільниці, де за "неправильні" обговорення війни їм виписали штраф за хуліганство, після чого відпустили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одній із російських шкіл спалахнув великий скандал через те, що вчитель математики дав дітям завдання українською мовою. Невдовзі директор навчального закладу спробував виправдати його дії.

Крім того, в одній зі шкіл адміністрація наскаржилася в поліцію на свою ученицю, у якої в соцмережах стояла аватарка у жовто-синіх кольорах. У дівчинки вдома в результаті проводили обшуки.